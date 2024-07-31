Американцы сказали, обязаны ли Штаты помогать Украине: результаты опроса

По данным опроса Pew Research Center, американцев разделяют вопросы помощи Украине. В частности, их спросили, обязаны ли США помогать Украине. Согласно данным опроса, 48% говорят, что да и 49% нет.

США и Украина

Также большинство в обоих лагерях одобряют сохранность строгих экономических санкций против России – 66% среди республиканцев и 77% среди демократов.

Впрочем, республиканцы и демократы продолжают расходиться во мнении о политике США в отношении страны, охваченной войной. В частности, 62% приверженцев республиканцев утверждают, что Соединенные Штаты не несут ответственности помогать Украине защищаться от вторжения России. Приблизительно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США несут эту ответственность. Лишь около трети республиканцев и сторонников республиканцев (36%) говорят то же самое.

Кроме того, результаты опроса указывают на то, что 29% американцев считают, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, и такая же доля утверждает, что предоставляется должное количество (26%). При этом примерно двое из десяти (19%) говорят, что США не оказывают достаточной поддержки, тогда как четверть не уверена в ответе на этот вопрос.

Как свидетельствуют результаты исследования, демократы в большинстве своем говорят, что США предоставляют либо надлежащий объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Только 13% из них говорят, что США посылают слишком много помощи Украине. А вот почти половина республиканцев (47%) утверждают, что США оказывают слишком много помощи Украине, что более чем втрое превышает долю демократов таких взглядов. Только 18% считают, что текущий уровень помощи правильный, тогда как только 12% говорят, что США оказывают слишком мало помощи.

Кроме того, социологи указывают на то, что доля американцев, считающих, что вторжение России в Украину представляет угрозу интересам США, значительно уменьшилась с 2022 года. Около трети граждан США (34%) считают, что вторжение России в Украину представляет "главную угрозу" для интересов Америки. В то время как после самого вторжения половина респондентов заявляла, что это была серьезная угроза. Демократы чаще, чем республиканцы, считают вторжение России в Украину "главной угрозой" для США.

Кроме того, опрос показал, что разрешение Украине использовать оружие американского производства в границах России поддерживают 46% республиканцев и 65% демократов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США готовят для Украины новый масштабный пакет помощи.



