Американцы сокрушительно разнесли Трампа за его скандальную авантюру: приведены впечатляющие данные

Новый опрос, проведенный агентствами Reuters/Ipsos, показал, что идея Дональда Трампа по поводу покупки Гренландии имеет минимальную поддержку среди американцев. Только 17% респондентов одобряют такие планы, в то время как большинство выражает критическое отношение к этой инициативе. Особую обеспокоенность вызывает возможность применения военной силы для реализации этого намерения.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Оказалось, что 47% опрошенных прямо не согласны с идеей приобретения острова, а 35% не смогли определиться с позицией, свидетельствующей о значительной неопределенности общественного мнения. Несмотря на общий скепсис по поводу самого соглашения, большинство американцев категорически против любых военных действий со стороны США для контроля над Гренландией.

Только 4% участников опроса поддерживают идею военного захвата острова, среди которых 10% – республиканцы. Среди демократов поддержка практически отсутствует. При этом 71% респондентов считают использование силы в этом случае абсолютно недопустимым и опасным шагом.

Двухдневный опрос также выявил, что часть американцев до сих пор не осведомлена о планах по приобретению Гренландии, что свидетельствует об ограниченном освещении этой темы в медиа и низком уровне информированности.

Президент США Дональд Трамп не раз подчеркивал стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности. Он отмечал, что остров оцеплен российскими и китайскими военными кораблями, и поэтому контролировать его имеет ключевое значение для обороноспособности страны. Несмотря на это, американцы в большинстве своем не воспринимают идею покупки и какую-либо возможную военную операцию серьезно, демонстрируя высокий уровень скепсиса по этой инициативе.

