logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Американці нищівно рознесли Трампа за його скандальну авантюру: наведено вражаючі дані
commentss НОВИНИ Всі новини

Американці нищівно рознесли Трампа за його скандальну авантюру: наведено вражаючі дані

Результати дводенного опитування показали, що не всі американці знають про план Трампа з Гренландією

15 січня 2026, 08:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Нове опитування, проведене агенціями Reuters/Ipsos, показало, що ідея Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії має мінімальну підтримку серед американців. Лише 17 % респондентів схвалюють такі плани, тоді як більшість висловлює критичне ставлення до цієї ініціативи. Особливе занепокоєння викликає можливість застосування військової сили для реалізації цього наміру.

Американці нищівно рознесли Трампа за його скандальну авантюру: наведено вражаючі дані

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Виявилося, що 47 % опитаних прямо не погоджуються з ідеєю придбання острова, а 35 % не змогли визначитися з позицією, що свідчить про значну невизначеність громадської думки. Попри загальний скепсис щодо самої угоди, більшість американців категорично проти будь-яких військових дій з боку США для контролю над Гренландією.

Лише 4 % учасників опитування підтримують ідею військового захоплення острова, серед яких 10 % – республіканці. Серед демократів підтримка практично відсутня. При цьому 71 % респондентів вважають використання сили в такому випадку абсолютно неприпустимим і небезпечним кроком.

Дводенне опитування також виявило, що частина американців досі не обізнана про плани щодо придбання Гренландії, що свідчить про обмежене висвітлення цієї теми в медіа та низький рівень інформованості.

Президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки. Він зазначав, що острів оточений російськими та китайськими військовими кораблями, і тому контролювати його має ключове значення для обороноздатності країни. Попри це, американці здебільшого не сприймають ідею купівлі та будь-яку можливу військову операцію серйозно, демонструючи високий рівень скепсису щодо цієї ініціативи.

Як вже писали "Коментарі", історичний досвід свідчить: Росія майже ніколи не виходила з масштабних воєн без серйозних внутрішніх потрясінь. Сучасна ситуація не є винятком. Кремль опинився в умовах, коли припинити війну надзвичайно складно, адже сотні тисяч людей зі зброєю в руках звикли до воєнних виплат, що в рази перевищують середні доходи в цивільному житті. Повернення до зарплат, менших у десятки разів, для них виглядає неприйнятним.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини