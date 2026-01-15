Американці нищівно рознесли Трампа за його скандальну авантюру: наведено вражаючі дані

Нове опитування, проведене агенціями Reuters/Ipsos, показало, що ідея Дональда Трампа щодо купівлі Гренландії має мінімальну підтримку серед американців. Лише 17 % респондентів схвалюють такі плани, тоді як більшість висловлює критичне ставлення до цієї ініціативи. Особливе занепокоєння викликає можливість застосування військової сили для реалізації цього наміру.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Виявилося, що 47 % опитаних прямо не погоджуються з ідеєю придбання острова, а 35 % не змогли визначитися з позицією, що свідчить про значну невизначеність громадської думки. Попри загальний скепсис щодо самої угоди, більшість американців категорично проти будь-яких військових дій з боку США для контролю над Гренландією.

Лише 4 % учасників опитування підтримують ідею військового захоплення острова, серед яких 10 % – республіканці. Серед демократів підтримка практично відсутня. При цьому 71 % респондентів вважають використання сили в такому випадку абсолютно неприпустимим і небезпечним кроком.

Дводенне опитування також виявило, що частина американців досі не обізнана про плани щодо придбання Гренландії, що свідчить про обмежене висвітлення цієї теми в медіа та низький рівень інформованості.

Президент США Дональд Трамп неодноразово підкреслював стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки. Він зазначав, що острів оточений російськими та китайськими військовими кораблями, і тому контролювати його має ключове значення для обороноздатності країни. Попри це, американці здебільшого не сприймають ідею купівлі та будь-яку можливу військову операцію серйозно, демонструючи високий рівень скепсису щодо цієї ініціативи.

