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Американцы создали MaskCheck: как работает устройство

Новый аппарат сообщает о неправильно надетой маске

сегодня, 20:10
Автор:

Козлова Альбіна

Американцы создали MaskCheck: как работает устройство

Аппарат может работать три дня без подзарядки, фото RealNetworks

Новое устройство может быть полезным для мест общего пользования, супермаркетов, заведений общепита, поликлиник. Аппарат умеет сканировать лица людей и определять правильно ли они носят защитные маски в помещении. Об этом сообщает Geekwire.

Разработчики из компании RealNetworks уже выставили аппарат на продажу, его стоимость варьируется от 995 до 2500 долларов США. Устройство состоит из стойки высотой 1,2 метра и экрана, в который встроен планшетом iPad 8. Вес аппарата с аккумулятором — 12 кг. Аппарат может работать без подзарядки три дня.

Специально для аппарата разработали программное обеспечение на основе технологии SAFR, что выполняет сканирование лиц и анализ того, насколько их закрывает маска. Процедуру распознавания MaskCheck может осуществить за несколько секунд с точностью до 90%. Аппарат будет сообщать о нарушителях звуковыми сигналами и надписями на экране.

Идея создания аппарата MaskCheck — это поощрение ношения масок посетителями общественных мест. Также MaskCheck может устанавливать визуальные напоминания и даже блокировать доступ тем, кто неправильно носит маску или не надел ее. С другой стороны аппарат довольно экономичный, удобный и способен облегчить работу заведений общественного питания, кинотеатров, торговых центров.

Как сообщал портал "Комментарии", в США создали новую инновационную вакцину от COVID-19, которая позволяет выработать местный иммунитет слизистых оболочек. Профессор Варадараджан добавил, что такая вакцинация стимулирует также системный иммунитет. Кроме того, ее можно использовать для иммунизации всего населения.

Американцы создали MaskCheck: как работает устройство - фото 2
Американцы создали MaskCheck: как работает устройство - фото 3



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Источник: https://www.geekwire.com/2021/realnetworks-releases-first-hardware-product-kiosk-checks-proper-facemask-usage/
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