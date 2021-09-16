Американцы создали MaskCheck: как работает устройство

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Козлова Альбіна
Аппарат может работать три дня без подзарядки, фото RealNetworks
Новое устройство может быть полезным для мест общего пользования, супермаркетов, заведений общепита, поликлиник. Аппарат умеет сканировать лица людей и определять правильно ли они носят защитные маски в помещении. Об этом сообщает Geekwire.
Разработчики из компании RealNetworks уже выставили аппарат на продажу, его стоимость варьируется от 995 до 2500 долларов США. Устройство состоит из стойки высотой 1,2 метра и экрана, в который встроен планшетом iPad 8. Вес аппарата с аккумулятором — 12 кг. Аппарат может работать без подзарядки три дня.
Идея создания аппарата MaskCheck — это поощрение ношения масок посетителями общественных мест. Также MaskCheck может устанавливать визуальные напоминания и даже блокировать доступ тем, кто неправильно носит маску или не надел ее. С другой стороны аппарат довольно экономичный, удобный и способен облегчить работу заведений общественного питания, кинотеатров, торговых центров.
Как сообщал портал "Комментарии", в США создали новую инновационную вакцину от COVID-19, которая позволяет выработать местный иммунитет слизистых оболочек. Профессор Варадараджан добавил, что такая вакцинация стимулирует также системный иммунитет. Кроме того, ее можно использовать для иммунизации всего населения.
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