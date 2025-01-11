Американцы увидели в адских пожарах знак: как он играет в пользу Трампа

В моменте калифорнийский пожар резко усиливает позиции Дональда Трампа, Илона Маска, Такера Карлсона и прочих антилиберальных радикалов, заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Пожар в Лос-Анджелесе

"Многие сейчас воспринимают происшедшее как символический конец старого мира, а когда старый мир рушится, тогда не остаётся никаких ориентиров и всё становится возможным. Хочешь — премьера соседней страны "девочкой" называй, хочешь — Гренландию присоединяй. Если уж Малибу сгорел, то о чём тогда говорить? "Система полностью нефункциональна, они даже себя защитить не смогли". Значит, действительно, пришло время всё менять", — заявил Галлямов.

Впрочем, по его словам, На самом деле это краткосрочное ощущение и максимум через месяц про эти пожары все забудут.

То есть, считает эксперт, политический процесс будет идти своим чередом.

"Такова судьба неполитических по своей природе факторов на мгновенье оказавшихся символами каких-то политических трендов", — подытожил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Калифорнии бушует адский пожар и этому есть логическое объяснение. Известно, что Лос-Анджелес уволил предыдущего, профессионального шефа пожарного департамента Ральфа Терразаса с опытом в профессии в 39 лет по требованию женщин-пожарниц (составляют 3,5% от общего состава в 3300 принявших присягу; средний показатель по Америке 4 %) из-за "неспособности начальника решить проблему распространенной расистской и сексистской культуры в отделе". Ему на замену в марте 2022 года назначили открытую лесбийку Кристин Кроули, которая заявила своими главными целями в должности "полностью предаваться содействию разнообразной, справедливой и инклюзивной культуры в LAFD".



