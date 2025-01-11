Американцы увидели в адских пожарах знак: как он играет в пользу Трампа

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Ткачик Олеся
В моменте калифорнийский пожар резко усиливает позиции Дональда Трампа, Илона Маска, Такера Карлсона и прочих антилиберальных радикалов, заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.
Пожар в Лос-Анджелесе
Впрочем, по его словам, На самом деле это краткосрочное ощущение и максимум через месяц про эти пожары все забудут.
То есть, считает эксперт, политический процесс будет идти своим чередом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Калифорнии бушует адский пожар и этому есть логическое объяснение. Известно, что Лос-Анджелес уволил предыдущего, профессионального шефа пожарного департамента Ральфа Терразаса с опытом в профессии в 39 лет по требованию женщин-пожарниц (составляют 3,5% от общего состава в 3300 принявших присягу; средний показатель по Америке 4 %) из-за "неспособности начальника решить проблему распространенной расистской и сексистской культуры в отделе". Ему на замену в марте 2022 года назначили открытую лесбийку Кристин Кроули, которая заявила своими главными целями в должности "полностью предаваться содействию разнообразной, справедливой и инклюзивной культуры в LAFD".
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