Американцы заплатят кровью: у Байдена предупредили, чем закончится отказ США от поддержки Украины

Прекращение США поддержки Украины приведет Россию на границы Североатлантического альянса (НАТО). Это активирует статью 5 Устава Альянса и за это придется платить кровью американцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.

Джон Кирби. Фото: Getty Images

Джон Кирби считает, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что США прекратят поддержку Украины и это станет для него большим подарком.

Кирби убежден, что если Путин завоюет Украину, то окажется на пороге НАТО.

"И как я уже говорил, если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой (Ред. – нападение на одного члена НАТО, означает нападение на всех стран-членов Альянса)", — сказал представитель Белого дома.

Он также отметил, что президент России рассчитывал на такое развитие событий с самого начала этой войны, поскольку не верил в сохранение единства Запада и НАТО, а также достаточную силу Соединенных Штатов.

"Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, каким он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине, — а они не просят нас физически присутствовать, — помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", — подчеркнул Кирби.

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https://world.comments.ua/news/usa/s-kakim-krizisom-stolknulis-ssha-kak-mozhet-razreshitsya-vopros-po-pomoschi-ukraine-722082.html



