Американцы ждут решительности: может ли Байден наконец-то жестко ударить по РФ

Рейтинг одобрения Джо Байдена в США упал до рекордного минимума в 40%. Его действия не одобряют 54% американцев. Об этом свидетельствует свежий опрос Reuters/Ipsos. Может ли Байден пойти на более жесткие действия касательно российской агрессии – если не ради Украины, то хотя бы ради престижа США? Чего ожидать от него в ближайшее время? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Если Байден не окажет Украине более действенную помощь, он может не досидеть до конца своего нынешнего срока

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов уверен, что Байден должен пойти на более решительные действия по защите Украины.

"Он сейчас ярко выражено демонстрирует свою слабость. Я думаю, что, если бы президентом США был Трамп, Путин не решился бы открыто атаковать нашу страну. США позиционируют себя как самая влиятельная, самая могущественная держава в мире, у нее были долгое время тесные контакты с Украиной, а теперь Украину уничтожают обстрелами. А Штаты твердят, что не могут нам помочь даже с закрытием неба. После распада СССР, в 90-е, в "нулевые" годы, США были действительно мировым лидером. И это никто не оспаривал. Теперь же всё больше факторов заставляют усомниться в лидерстве Штатов, – отмечает эксперт. – Это и выход из Афганистана (похожий на бегство), и экономическое ослабление (тот же Китай уже – заметный конкурент), и нынешняя ситуация в Украине (когда США откровенно боятся защитить союзников). Даже возникла гипотеза, и ее озвучивал президент Украины Зеленский, что если будет нанесен удар по одной из стран НАТО (Польше, Латвии) то не факт, что США отреагируют должным образом".

Так что пока всё выглядит так, что США расписываются в собственной слабости, подчеркивает Николай Спиридонов.

"Не думаю, что если бы была обеспечения воздушная безопасность Украины (то самое закрытое небо, о котором мы просим, и которое помогло бы сохранить множество жизней), это привело прямо к такому столкновению РФ с силами НАТО. Из психологии известно, что агрессия происходит, когда для этого есть подходящие обстоятельства. Благоприятные. А вмешательство США в эту войну сделало бы обстоятельства для агрессии очень неблагоприятными. К тому же, – акцентирует эксперт, – Украина точно заслужила куда более значительную поддержку, продержавшись почти месяц фактически в одиночку против значительно более мощного противника".

Николай Спиридонов уверен, что США должны оказать нам более действенную помощь. И не исключает, что если Байден этого не сделает, он может не досидеть до конца своего нынешнего срока. О перспективах же его второго срока, похоже, говорить уже не приходится.

"США должны вмешаться в ситуацию непосредственно. Но сделают ли на практике – сказать сложно. Хочется верить, что небо над Украиной наши партнеры всё же закроют – и война закончится на благоприятных для Украины условиях. Тем более, что РФ несет значительные потери, там нарастает внутренне напряжение. Мир нужен всем, – акцентирует эксперт. – Но нам нужен на тех условиях, которые сможет принять украинское общество. И по результатам переговоров должны быть получены именно такие условия. Но для этого нужно усилить позиции Украины. И США тут должны сыграть ведущую роль. Тем более, что это выгодно им самим. Да и всему миру, если уж на то пошло. Ведь если не остановить Путина в Украине – удары могут начаться уже по странам ЕС".

Байден играет на перспективу, в том числе, не вмешиваясь напрямую в российско-украинскую войну

Политический консультант Александр Вербицкий не считает 40% поддержки Байдена такой уж критической цифрой.

"Война, конечно, не популярна в американском обществе. Но в данном случае речь и не идет об участии США в войне. А лишь о неком гипотетическом риске войны между НАТО и РФ. Байден же всегда сможет показать, что он вместе с партнерами (что он и делает, направляясь сейчас в Брюссель на саммит НАТО), инициируя при этом всевозможные санкции, к которым присоединяются другие. И это работает на его популярность", – поясняет эксперт.

К тому же, отмечает он, речь сейчас идет фактически о переделе мира. Но уже без участия РФ. Зато с участием Китая.

"Политика Байдена более прагматична, чем политика Трампа. И товарооборот между США и КНР сейчас перевешивает (как экономический эффект политики Байдена) любые проблемы, вытекающие из конфронтации Штатов с РФ. Тем более, что у США нет такой энергозависимости от России, как у ЕС, – поясняет Александр Вербицкий. – Так что на европейском экономическом театре выигрывает Америка, как и после Второй мировой войны. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе выигрывает Китай. А вот РФ – везде теряет. Так что Байден играет на перспективу. В том числе, не вмешиваясь напрямую в российско-украинскую войну. Что, понятно, не нравится нам как стране, живущей под обстрелами, теряющей ежедневно солдат и мирное население. И у нас возникает резонный вопрос – когда глобальные мировые политические игроки, прежде всего США, решат участь России? Надеюсь, мы вскоре услышим-увидим ответ".

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