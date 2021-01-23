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Американец сорвал джекпот на миллиард долларов: что известно о везунчике

Выигранный американцем джекпот стал вторым по величине в истории Mega Millions

сегодня, 11:54
Автор:

Павел Зинченко

Билет лотереи Mega Millions, проданный в американском штате Мичиган, выиграл джекпот в размере одного миллиарда долларов. Этот приз стал вторым по величине в истории игры. Об этом сообщает пресс служба лотереи.

Американец сорвал джекпот на миллиард долларов: что известно о везунчике

Американец сорвал джекпот. Фото: РИА Новости

Как отмечается в сообщении организаторов лотереи, номинальный джекпот в один миллиард долларов ($ 739,6 миллиона наличными) пошел владельцу выигрышного билета из Мичигана. Это единственный билет, в котором совпали шесть номеров, выпавших 22 января — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золота "мега-шар" с номером 24.

В 2018 году в Mega Millions был разыгран крупнейший в истории страны джекпот, его сумма составила $ 1,5 миллиарда. Выигрышный билет приобрела женщина из Южной Каролины, пожелавшая остаться неизвестной.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", житель Франции выиграл 200 миллионов евроСлучилось это 11 декабря. У мужчины было два месяца, чтобы успеть забрать выигранную сумму.

Стоит также отметить, что межнациональная лотерея EuroMillions начала работать около 16-ти лет тому назад. Чаще всего в нее играют жители стран Европы: Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Австрии, Ирландии и Люксембурга.  Также известно, что ранее самый большой выигрыш на территории Франции был 170 млн евро (в 2012 году), а в Европе – 190 млн евро (в феврале 2020 года).  Самый большой куш во всем мире был сорван американцем в 2016 году. Тогда ему удалось забрать себе 1,6 миллиарда долларов. 

Что касается Украины, то тут крупнейший джекпот был выигран летом этого года. Тогда какой-то счастливчик сорвал 17,8 миллионов гривен. На данный момент в украинской лотерее можно выиграть 32,4 миллиона гривен – это самая большая сумма, которая доступна для выигрыша. 


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Источник: https://glavcom.ua/world/observe/u-ssha-nevidomiy-zirvav-dzhekpot-u-milyard-dolariv--732168.html
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