Американо-российский саммит: будет ли подниматься тема оккупированного Крыма

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Ольга Чародий
Будет ли подниматься тема Крыма во время американо-российского саммита? Может ли, к примеру, вопрос возобновления поставок воды в Крым стать разменной монетой в процессе переговоров Путина и Байдена? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии".
Американо-российский саммит. Коллаж: "Комментарии"/Д.Романюк
Нардеп
V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым,
глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей
Сенченко считает, что тема Крыма будет звучать во время переговоров Байдена и
Путина. Но вряд ли будет звучать так настойчиво, как нам бы хотелось.
Он
не исключает, что Путин может поднять тему возобновления поставок воды в Крым
на саммите с Байденом.
Эксперт
акцентирует — попытки поиска со стороны нынешней администрации США некой новой
линии общения с Путиным не меняют принципиальной позиции Штатов, что Крым
должен быть возвращен Украине.
Российский
политолог, доктор исторических наук Елена Галкина отмечает: "Логика публичных
заявлений Байдена, начиная с его вступления в должность, и особенно сейчас,
после подписания Новой Атлантической хартии, в которой нет места путинской
России даже как возможного младшего союзника (наоборот, Хартия недвусмысленно направлена
на жесткое противодействие всему тому, чем занимается Кремль), — так вот эта
логика исключает какие-либо "разменные монеты" со стороны Штатов в разговоре с
Путиным. Тем более таких, которые касаются суверенных территорий третьих
стран".
Маловероятно, что Байден отступит от этой логики, считает Елена Галкина. Тем более что, по заявлению главы Белого дома, США должны лидировать в мире с помощью демонстрации фундаментальной порядочности американцев.
Напомним, знаменитый американский еженедельник Time выпустил символическую обложку накануне встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.
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