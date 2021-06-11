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Главная Новости Мир США Американо-российский саммит: будет ли подниматься тема оккупированного Крыма
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Американо-российский саммит: будет ли подниматься тема оккупированного Крыма

16 июня в Женеве состоится встреча президентов России и США

11 июня 2021, 22:56
Автор:

Ольга Чародий

Будет ли подниматься тема Крыма во время американо-российского саммита? Может ли, к примеру, вопрос возобновления поставок воды в Крым стать разменной монетой в процессе переговоров Путина и Байдена? Эксперты оценили ситуацию для портала "Комментарии". 

Американо-российский саммит: будет ли подниматься тема оккупированного Крыма

Американо-российский саммит. Коллаж: "Комментарии"/Д.Романюк

"Путин может поднять тему возобновления поставок воды в Крым на саммите с Байденом"

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что тема Крыма будет звучать во время переговоров Байдена и Путина. Но вряд ли будет звучать так настойчиво, как нам бы хотелось.

"Украинской власти еще много нужно сделать для того, чтобы вопрос Крыма был поставлен ребром. Самое главное, чтобы она во всех своих действиях – на законодательном уровне, в действиях исполнительной власти, на дипломатическом и юридическом фронте – не разделяла вопрос Крыма и оккупированных территорий на востоке нашей страны. Такое разделение выгодно Путину, он его добивается и будет добиваться. Но это — антиукраинская технология", — уверен Андрей Сенченко.

Он не исключает, что Путин может поднять тему возобновления поставок воды в Крым на саммите с Байденом.

"Для оккупантов это — болевая точка. Но разменной монетой в этих переговорах данный вопрос не станет. Байден имеет достаточно информации из Украины, в том числе через посольство США, чтобы понимать — украинский народ свою позицию не сменит. Вода пойдет в Крым только после его деоккупации", — подчеркивает Андрей Сенченко.

Эксперт акцентирует — попытки поиска со стороны нынешней администрации США некой новой линии общения с Путиным не меняют принципиальной позиции Штатов, что Крым должен быть возвращен Украине.

"Вся государственная машина США отдает себе отчет, что создание мегавоенной базы на территории Крыма – угроза не для только Украины. Это угроза мирового масштаба. Потому принципиально и стратегически любая американская администрация будет настаивать на возвращении Крыма Украине. А возобновление поставок воды в Крым практически означало бы отказ Украины от Крыма", — поясняет Андрей Сенченко.

Российский политолог, доктор исторических наук Елена Галкина отмечает: "Логика публичных заявлений Байдена, начиная с его вступления в должность, и особенно сейчас, после подписания Новой Атлантической хартии, в которой нет места путинской России даже как возможного младшего союзника (наоборот, Хартия недвусмысленно направлена на жесткое противодействие всему тому, чем занимается Кремль), — так вот эта логика исключает какие-либо "разменные монеты" со стороны Штатов в разговоре с Путиным. Тем более таких, которые касаются суверенных территорий третьих стран".

Маловероятно, что Байден отступит от этой логики, считает Елена Галкина. Тем более что, по заявлению главы Белого дома, США должны лидировать в мире с помощью демонстрации фундаментальной порядочности американцев.

Напомним, знаменитый американский еженедельник Time выпустил символическую обложку накануне встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.


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Источник: Comments.ua
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