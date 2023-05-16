Американская разведка узнала сколько Россия получила иранских дронов

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Представитель Белого дома Джон Кирби со ссылкой на разведданные США уверяет, что Россия готовится приобрести новую партию беспилотников в Иране, чтобы использовать их для нападений на Украину. Большинство дронов, которые были заказаны в предыдущих партиях заканчиваются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.
Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников
Администрация президента США в 2022 году обнародовала спутниковые снимки и данные разведки, которые подтвердили информацию, что Россия приобрела у Ирана сотни боевых беспилотников. Теперь представитель Байдена указал на количество дронов, которые купила Россия – более 400 единиц военной техники.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В США считают, что таким образом Иран также причастен к войне в Украине.
Спикер Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что теперь Россия готовится приобрести очередные партии иранских дронов. Среди которых будут ранее использование БПЛА Shahed, а также новые, более совершенные беспилотники иранского производства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ.
Также "Комментарии" писали о концертном оборудовании, которое помогает украинским военным защищать небо от российских атак, совершаемых беспилотниками.
Обсуждения
Новости