Американская разведка узнала сколько Россия получила иранских дронов

Представитель Белого дома Джон Кирби со ссылкой на разведданные США уверяет, что Россия готовится приобрести новую партию беспилотников в Иране, чтобы использовать их для нападений на Украину. Большинство дронов, которые были заказаны в предыдущих партиях заканчиваются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Администрация президента США в 2022 году обнародовала спутниковые снимки и данные разведки, которые подтвердили информацию, что Россия приобрела у Ирана сотни боевых беспилотников. Теперь представитель Байдена указал на количество дронов, которые купила Россия – более 400 единиц военной техники.

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"Иран также продолжает предоставлять России БПЛА. С августа Иран отправил в Россию более 400 БПЛА, в основном типа Shahed", – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США считают, что таким образом Иран также причастен к войне в Украине.

"Россия использовала большую часть этих БПЛА, используя их для нацеливания на украинскую критическую инфраструктуру внутри Украины. Предоставляя России эти БПЛА, Иран напрямую способствовал российской агрессивной войне в Украине", — сказал Кирби.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что теперь Россия готовится приобрести очередные партии иранских дронов. Среди которых будут ранее использование БПЛА Shahed, а также новые, более совершенные беспилотники иранского производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ.

Также "Комментарии" писали о концертном оборудовании, которое помогает украинским военным защищать небо от российских атак, совершаемых беспилотниками.