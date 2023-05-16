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Американская разведка узнала сколько Россия получила иранских дронов

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, сколько Россия купила иранских дронов с августа прошлого года.

сегодня, 19:10
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Автор:

Slava Kot

Представитель Белого дома Джон Кирби со ссылкой на разведданные США уверяет, что Россия готовится приобрести новую партию беспилотников в Иране, чтобы использовать их для нападений на Украину. Большинство дронов, которые были заказаны в предыдущих партиях заканчиваются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Американская разведка узнала сколько Россия получила иранских дронов

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото из открытых источников

Администрация президента США в 2022 году обнародовала спутниковые снимки и данные разведки, которые подтвердили информацию, что Россия приобрела у Ирана сотни боевых беспилотников. Теперь представитель Байдена указал на количество дронов, которые купила Россия – более 400 единиц военной техники.


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"Иран также продолжает предоставлять России БПЛА. С августа Иран отправил в Россию более 400 БПЛА, в основном типа Shahed", – заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В США считают, что таким образом Иран также причастен к войне в Украине.

"Россия использовала большую часть этих БПЛА, используя их для нацеливания на украинскую критическую инфраструктуру внутри Украины. Предоставляя России эти БПЛА, Иран напрямую способствовал российской агрессивной войне в Украине", — сказал Кирби.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что теперь Россия готовится приобрести очередные партии иранских дронов. Среди которых будут ранее использование БПЛА Shahed, а также новые, более совершенные беспилотники иранского производства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Курской области беспилотник атаковал здание ФСБ.

Также "Комментарии" писали о концертном оборудовании, которое помогает украинским военным защищать небо от российских атак, совершаемых беспилотниками.



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Источник: https://apnews.com/article/russia-iran-military-cooperation-d982dd3faf78fbb17dfc8b9c1cb9dae7
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