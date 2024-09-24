Американская разведка впервые признала, что РФ помогает Трампу победить на выборах: детали

Как и прогнозировалось, Россия решила не стоять в стороне избирательной гонки в США. Именно поэтому по указанию Москвы было создано множество контента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для влияния на президентские выборы в США. В итоге именно РФ оказалась на первом месте по созданию данного контента. Это происходит в рамках более масштабных усилий по поддержке Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), выступая на условиях анонимности, заявил на брифинге для журналистов об использовании ИИ Россией и другими странами для влияния на голосование 5 ноября.

По его словам, контент на основе искусственного интеллекта, создаваемый Москвой, "соответствует более масштабным усилиям России по продвижению кандидатуры бывшего президента (Трампа) и очернению вице-президента (Харрис) и Демократической партии, в том числе с помощью теорий заговора".

Как и другие формы искусственного интеллекта, генеративный ИИ учится на основе прошлых данных, как совершать действия. Используя это обучение, он создает новый контент, такой как текст, изображения и видео, которые, по-видимому, были созданы людьми.

Представитель ODNI заявил, что Россия генерирует больше ИИ-контента для влияния на ноябрьские выборы, чем любое другое государство, но не назвал объем этого ИИ-контента.

На уточнение о том, каким образом Россия распространяет контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, чиновник указал на заявление Министерства юстиции от 9 июля о пресечении предполагаемой операции, поддерживаемой Москвой, которая использовала аккаунты в социальных сетях с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта для распространения прокремлевских сообщений в США и других странах.

Чиновник сказал, что "российские влиятельные лица" срежиссировали широко разрекламированное видео, в котором женщина утверждает, что стала жертвой автомобильной аварии, в которой Харрис скрылась с места преступления. Однако видео было срежиссировано, а не создано с помощью ИИ, сказал он. На прошлой неделе Microsoft заявила, что его расследование показало, что видео является результатом тайной российской операции по дезинформации.

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