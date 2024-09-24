Страсти накаляются: такого заявления от Трампа о Зеленском никто не ожидал

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, реагируя на приезд президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк, назвал его "лучшим продавцом в истории". Свое заявление политик объяснил тем, что якобы после каждого визита в США украинский лидер возвращается "с 60 миллиардами долларов". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский — самый крупный продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уезжает с 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп во время митинга в понедельник в Пенсильвании.

Экс-президент США заявил, что Зеленский якобы "сильно" хотел, чтобы его оппонент-демократ Камала Гаррис победила на выборах. Республиканец повторил тезис о том, что он попытается подтолкнуть Украину и Россию к переговорному столу, если одержит победу на выборах.

"Если я выиграю эти выборы, первое, что я сделаю, это позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить соглашение, это безумие", — высказался Дональд Трамп.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинский лидер Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании делает политические заявления, в частности, о войне в Украине. Таким образом, он прокомментировал слова экс-президента США о его стремлении завершить войну и предложенный "мирный план", о котором рассказал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.



