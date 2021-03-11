Американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу

Сотрудница американской авиакомпании Frontier Airlines заметила на крыле наледь на несколько минут до взлета.

Стюардесса самолета (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в аэропорту Нэшвилла в штате Теннесси. Стюардесса самолета, двигавшегося к взлетно-посадочной полосе, заметила на крыла наледь. Девушка сообщила об этом капитану лайнера. Взлет был отменен, передает Fox News.

В результате проверки оказалось, что на одном крыле накопилось около 30 сантиметров снега и льда. По словам экспертов, подобное ЧП может вызвать трудности при взлете и посадке судна, в том числе — авиакатастрофе.

Frontier Airlines подтвердили информацию о произошедшем, и вынесли сотруднице лайнера благодарность за помощь в предотвращении крушения лайнера. Также представители авиакомпании заявили, что отказались от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.

Напомним, на борту американского авиалайнера произошла разборка: во время авиарейса в самолете подрались пилот и стюардеса, которые ранее состояли в отношениях. Видео инцидента, которое, к слову, произошло еще в 14 сентября, в Сеть попало только сейчас, передает телеканал ABC News. На ролике видно, как во время словесной перепалки пилот самолета подходит к стюардессе, плюет в нее, а затем наносит несколько ударов по телу и лицу. При этом девушка не стояла в стороне, а тоже попыталась несколько раз ударить пилота. Чем закончился конфликт, неизвестно, однако впоследствии работников авиакомпании Republican Airways уволили. Также сообщается, что сотрудники состояли в интимных отношениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как сделать перелет в самолете более комфортным. Более комфортными являются места либо у иллюминатора, либо возле прохода. Места в середине менее удобны, поскольку человек оказывается как бы зажатым с двух сторон.









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