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Американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу

Frontier Airlines подтвердили данные о случившемся и выразили благодарность бортпроводнице за помощь в предотвращении аварии

сегодня, 03:47
Автор:

Ольга Чародий

Сотрудница американской авиакомпании Frontier Airlines заметила на крыле наледь на несколько минут до взлета.

Американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу

Стюардесса самолета (фото из открытых источников)

Инцидент произошел в аэропорту Нэшвилла в штате Теннесси. Стюардесса самолета, двигавшегося к взлетно-посадочной полосе, заметила на крыла наледь. Девушка сообщила об этом капитану лайнера. Взлет был отменен, передает Fox News.

В результате проверки оказалось, что  на одном крыле  накопилось около 30 сантиметров снега и льда. По словам экспертов, подобное ЧП   может вызвать трудности при взлете и посадке судна, в том числе — авиакатастрофе.

Frontier Airlines подтвердили информацию о произошедшем, и вынесли сотруднице лайнера благодарность за помощь в предотвращении крушения лайнера. Также представители авиакомпании заявили, что отказались от услуг компании, занимавшейся обработкой самолетов перед вылетом.

Напомним, на борту американского авиалайнера произошла разборка: во время авиарейса в самолете подрались пилот и стюардеса, которые ранее состояли в отношениях. Видео инцидента, которое, к слову, произошло еще в 14 сентября, в Сеть попало только сейчас, передает телеканал ABC News. На ролике видно, как во время словесной перепалки пилот самолета подходит к стюардессе, плюет в нее, а затем наносит несколько ударов по телу и лицу. При этом девушка не стояла в стороне, а тоже попыталась несколько раз  ударить пилота. Чем закончился конфликт, неизвестно, однако впоследствии работников авиакомпании Republican Airways уволили. Также сообщается, что сотрудники состояли в интимных отношениях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как сделать перелет в самолете более комфортным. Более комфортными являются места либо у иллюминатора, либо возле прохода. Места в середине менее удобны, поскольку человек оказывается как бы зажатым с двух сторон.



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Источник: https://www.foxnews.com/travel/flight-attendant-frontier-airlines-planes-wing-ice-before-take-off
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