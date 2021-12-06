Американские чиновники бойкотируют Олимпиаду в Пекине: как это повлияет на спортсменов

Ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит, что чиновники США не будут посещать Олимпийские игры в 2022 году в Пекине. Об этом сообщает CNN в воскресенье, 5 декабря.

Логотип Пекина возле штаб-квартиры Пекинского оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр - Reuters

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что рассматривает такой дипломатический бойкот в знак протеста против прав человека в Китае, включая, что Вашингтон считает действия Китая геноцидом мусульман против меньшинства. На администрацию оказывали давление со стороны активистов и членов Конгресса, чтобы они пропустили эти игры.

Белый дом отказался комментировать репортаж CNN в воскресенье, 5 декабря. Четыре источника, знающих мнения администрации, ранее сообщили Reuters, что в Белом доме растет консенсус по поводу того, чтобы американские чиновники не участвовали в Олимпиаде в Пекине.

CNN заявил, что бойкот США не помешает его спортсменам участвовать в играх.

Государственный департамент не ответил на вопросы, касающиеся отчета издания.

Как сообщали ранее "Комментарии", после заявления правительства США Австралия также рассматривает возможность отказа от направления официальных лиц на Зимние Олимпийские игры в Пекине. По словам спикера министра спорта страны, Австралия еще не приняла окончательного решения о своем представительстве на Зимних Играх. В то же время члены правящей в Австралии Либерально-национальной коалиции и оппозиционной Лейбористской партии призывают к тому, чтобы спортсмены участвовали в Олимпиаде, несмотря на то, что политики на них не будут присутствовать. В знак протеста против нарушения властями Китая прав человека не исключает возможность дипломатического бойкота Зимней Олимпиады премьер-министр Великобритании — Борис Джонсон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!