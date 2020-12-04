Американские кинотеатры ополчились против Warner Bros: что произошло

Язык
Coinspot 04.12.2020
BTC/USD
19340.32
ETH/USD
607.75
LTC/USD
87.62
НБУ 04.12.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
34.65
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Warner Bros обострила напряженность между голливудскими студиями и американскими кинотеатрами, приняв решение сделать все выпуски новых фильмов доступными для потоковой передачи, как только они выйдут на большой экран.
ФОТО: Financial Times
Этот шаг позволит любителям кино посмотреть предстоящую научно-фантастическую эпопею "Дюна" и продолжение "Матрицы" на канале HBO Max одновременно с их выпуском в кино.
Как правило, новые релизы месяцами показывают исключительно в кинотеатрах. Но поскольку многие кинотеатры закрыты из-за вируса, доходы студий резко упали. В результате Warner Bros заявила, что все ее релизы в 2021 году пойдут прямо на HBO Max, потоковый сервис, принадлежащий ее основной материнской компании AT&T.
Фильмы будут доступны на сервисе в течение одного месяца после выпуска. Ожидается, что релизы будут включать Godzilla vs Kong, Mortal Kombat и The Suicide Squad.
Warner Bros уже объявила, что ее крупнобюджетный рождественский боевик "Чудо-женщина 1984" будет доступен на HBO Max, а также в кинотеатрах. Энн Сарнофф, председатель и главный исполнительный директор WarnerMedia Studios, сказала, что пандемия потребовала "творческих решений".
Ранее в этом году американская сеть кинотеатров AMC, запретила все фильмы Universal после того, как студия заявила, что будет выпускать новые фильмы на своем сервисе и на большом экране в тот же день. Обе компании в конце концов пришли к соглашению, что фильмы Universal могут поступать на цифровые сервисы всего после 17 дней просмотра в кинотеатрах.
Как сообщало издание "Комментарии", Warner Bros готовит ремейк популярной комедии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости