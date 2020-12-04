Американские кинотеатры ополчились против Warner Bros: что произошло

Warner Bros обострила напряженность между голливудскими студиями и американскими кинотеатрами, приняв решение сделать все выпуски новых фильмов доступными для потоковой передачи, как только они выйдут на большой экран.

ФОТО: Financial Times

Этот шаг позволит любителям кино посмотреть предстоящую научно-фантастическую эпопею "Дюна" и продолжение "Матрицы" на канале HBO Max одновременно с их выпуском в кино.

Как правило, новые релизы месяцами показывают исключительно в кинотеатрах. Но поскольку многие кинотеатры закрыты из-за вируса, доходы студий резко упали. В результате Warner Bros заявила, что все ее релизы в 2021 году пойдут прямо на HBO Max, потоковый сервис, принадлежащий ее основной материнской компании AT&T.

Фильмы будут доступны на сервисе в течение одного месяца после выпуска. Ожидается, что релизы будут включать Godzilla vs Kong, Mortal Kombat и The Suicide Squad.

Warner Bros уже объявила, что ее крупнобюджетный рождественский боевик "Чудо-женщина 1984" будет доступен на HBO Max, а также в кинотеатрах. Энн Сарнофф, председатель и главный исполнительный директор WarnerMedia Studios, сказала, что пандемия потребовала "творческих решений".

Ранее в этом году американская сеть кинотеатров AMC, запретила все фильмы Universal после того, как студия заявила, что будет выпускать новые фильмы на своем сервисе и на большом экране в тот же день. Обе компании в конце концов пришли к соглашению, что фильмы Universal могут поступать на цифровые сервисы всего после 17 дней просмотра в кинотеатрах.

Как сообщало издание "Комментарии", Warner Bros готовит ремейк популярной комедии.

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