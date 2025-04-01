Уже скоро американские пенсионеры будут завидовать украинским: причины

Традиционное представление о пенсии как спокойной жизни в кресле-качалке у озера постепенно меняется – его заменяет рабочий стол и офисное кресло.

Пенсионеры в США

В частности, согласно отчету, опубликованному исследовательским подразделением Transamerica Institute, миллионы американцев планируют либо продолжать работать на полный день, либо вообще никогда не выходить на пенсию. Да, 36% наемных работников не планируют завершать карьеру до 70 лет и позже, а 53% заявили, что собираются работать даже после выхода на пенсию.

"Бейби-бумеры проложили путь к новому пониманию пенсии – работа и отдых больше не являются взаимоисключающими", – отметила президент и генеральный директор института Кэтрин Коллинсон.

По ее словам, для многих американцев пенсия означает не полный отказ от работы, а свободу выбирать чем заниматься.

Несмотря на то, что часть людей действительно получает удовольствие от своей профессии и не хочет покидать ее после 65 лет, растущее количество американцев вынуждено пересматривать свои ожидания по поводу пенсионного возраста. Основная причина – финансовые трудности и страх не иметь достаточно сбережений.

Почти 40% опрошенных назвали одной из самых больших пенсионных тревог риск потратить все свои сбережения. Однако накапливать деньги в современных условиях становится все сложнее: стоимость жизни остается высокой, а возможное обострение торговой войны по инициативе администрации Трампа может еще больше усилить инфляционное давление.

Общий объем долгов американских домохозяйств к концу 2024 года достиг рекордных $18 триллионов, значительная часть которых приходится на ипотеку, студенческие и автокредиты, а также долги по кредитным картам. Кроме того, доля просроченных потребительских ссуд в четвертом квартале прошлого года достигла наивысшего уровня за последние пять лет, говорится в отчете Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Около 40% работающих американцев признались, что хотя бы раз вынуждены были снимать деньги с пенсионных накоплений – либо в виде кредита, либо в силу сложных финансовых обстоятельств. Самые распространенные причины – непредвиденные расходы, ремонт жилья, медицинские счета и погашение долгов по кредитным картам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американцы начали экономить на всем.



