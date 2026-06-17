Американские ракеты массово заполонят: Трамп сделал неожиданное заявление

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант предоставления Украине лицензии, позволяющей организовать производство американских ракет непосредственно на украинской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

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По его словам, украинская сторона уже официально обратилась в Вашингтон с соответствующей просьбой и заинтересована в развитии собственных производственных возможностей в сфере ракетных технологий.

"Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом", — сказал Трамп, комментируя инициативу Киева.

В то же время в Белом доме отмечают, что окончательные решения по передаче технологий или оформлению разрешительных документов пока не приняты. Американская сторона только изучает возможные форматы сотрудничества, оценивая как технические, так и политические аспекты такого шага.

Речь идет о потенциально сложном процессе, который может включать контроль за использованием технологий, вопросы безопасности и согласования на уровне оборонных ведомств обеих стран. Поэтому решение ожидается не в ближайшее время и потребует дополнительных консультаций.

Ранее, во время общения с журналистами на полях саммита G7, Дональд Трамп также сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине, в частности намекнул на возможные изменения в подходах к ее урегулированию, что вызвало значительное внимание международных медиа.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп во время двусторонних переговоров с премьер-министром Индии уклонился от прямого ответа на вопрос, несет ли Владимир Путин персональную ответственность за начало войны против Украины.