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Американские ракеты массово заполонят: Трамп сделал неожиданное заявление

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность передать Украине лицензию на производство ракет американской разработки.

17 июня 2026, 19:00
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Клименко Елена

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант предоставления Украине лицензии, позволяющей организовать производство американских ракет непосредственно на украинской территории. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии.

Американские ракеты массово заполонят: Трамп сделал неожиданное заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, украинская сторона уже официально обратилась в Вашингтон с соответствующей просьбой и заинтересована в развитии собственных производственных возможностей в сфере ракетных технологий.

"Они хотели бы это сделать, мы рассмотрим этот вопрос, они спрашивали об этом", — сказал Трамп, комментируя инициативу Киева.

В то же время в Белом доме отмечают, что окончательные решения по передаче технологий или оформлению разрешительных документов пока не приняты. Американская сторона только изучает возможные форматы сотрудничества, оценивая как технические, так и политические аспекты такого шага.

Речь идет о потенциально сложном процессе, который может включать контроль за использованием технологий, вопросы безопасности и согласования на уровне оборонных ведомств обеих стран. Поэтому решение ожидается не в ближайшее время и потребует дополнительных консультаций.

Ранее, во время общения с журналистами на полях саммита G7, Дональд Трамп также сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине, в частности намекнул на возможные изменения в подходах к ее урегулированию, что вызвало значительное внимание международных медиа.  

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп во время двусторонних переговоров с премьер-министром Индии уклонился от прямого ответа на вопрос, несет ли Владимир Путин персональную ответственность за начало войны против Украины.



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