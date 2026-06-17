Американські ракети масово запололонять: Трамп зробив несподівану заяву

Сполучені Штати Америки розглядають варіант надання Україні ліцензії, яка дозволила б організувати виробництво американських ракет безпосередньо на українській території. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона вже офіційно звернулася до Вашингтона з відповідним проханням і зацікавлена у розвитку власних виробничих можливостей у сфері ракетних технологій.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це", — сказав Трамп, коментуючи ініціативу Києва.

Водночас у Білому домі наголошують, що остаточних рішень щодо передачі технологій або оформлення дозвільних документів наразі не ухвалено. Американська сторона лише вивчає можливі формати співпраці, оцінюючи як технічні, так і політичні аспекти такого кроку.

Йдеться про потенційно складний процес, який може включати контроль за використанням технологій, питання безпеки та узгодження на рівні оборонних відомств обох країн. Тому рішення очікується не найближчим часом і вимагатиме додаткових консультацій.

Раніше, під час спілкування з журналістами на полях саміту G7, Дональд Трамп також зробив низку заяв щодо війни в Україні, зокрема натякнув на можливі зміни в підходах до її врегулювання, що викликало значну увагу міжнародних медіа.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп під час двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Індії ухилився від прямої відповіді на запитання щодо того, чи несе Володимир Путін персональну відповідальність за початок війни проти України.