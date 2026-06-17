logo_ukra

BTC/USD

65856

ETH/USD

1771.16

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

51.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Американські ракети масово запололонять: Трамп зробив несподівану заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Американські ракети масово запололонять: Трамп зробив несподівану заяву

Трамп повідомив, що Сполучені Штати розглядають можливість передати Україні ліцензію на виробництво ракет американської розробки

17 червня 2026, 19:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сполучені Штати Америки розглядають варіант надання Україні ліцензії, яка дозволила б організувати виробництво американських ракет безпосередньо на українській території. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

Американські ракети масово запололонять: Трамп зробив несподівану заяву

Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська сторона вже офіційно звернулася до Вашингтона з відповідним проханням і зацікавлена у розвитку власних виробничих можливостей у сфері ракетних технологій.

"Вони хотіли б це зробити, ми розглянемо це питання, вони запитували про це", — сказав Трамп, коментуючи ініціативу Києва. 

Водночас у Білому домі наголошують, що остаточних рішень щодо передачі технологій або оформлення дозвільних документів наразі не ухвалено. Американська сторона лише вивчає можливі формати співпраці, оцінюючи як технічні, так і політичні аспекти такого кроку.

Йдеться про потенційно складний процес, який може включати контроль за використанням технологій, питання безпеки та узгодження на рівні оборонних відомств обох країн. Тому рішення очікується не найближчим часом і вимагатиме додаткових консультацій.

Раніше, під час спілкування з журналістами на полях саміту G7, Дональд Трамп також зробив низку заяв щодо війни в Україні, зокрема натякнув на можливі зміни в підходах до її врегулювання, що викликало значну увагу міжнародних медіа. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп під час двосторонніх переговорів із прем’єр-міністром Індії ухилився від прямої відповіді на запитання щодо того, чи несе Володимир Путін персональну відповідальність за початок війни проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини