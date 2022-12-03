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Американские сенаторы соберутся на секретную встречу: о чем там пойдет речь

Это происходит на фоне предложения Белого дома предоставить Украине дополнительные 37 миллиардов долларов

сегодня, 08:30
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Автор:

Кравцев Сергей

7 ноября американские сенаторы должны собраться на секретный брифинг, на котором запланировано обсуждение увеличения помощи Украине. Это происходит на фоне предложения администрации Джо Байдена предоставить Киеву еще 37 миллиардов долларов. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует "CNN".

Американские сенаторы соберутся на секретную встречу: о чем там пойдет речь

В США обсудят увеличение помощи Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эти средства могут включить в сводный законопроект на конец года, который должен быть одобрен до 16 декабря для финансирования правительства.

Пока неизвестно, заключит ли администрация соглашение по гигантскому комплексному пакету или ей придется согласиться на временную резолюцию о финансировании федеральных агентств на прошлогоднем уровне. Пентагон предостерегает от второго варианта.

В письме директора Управления и бюджета Шаланды Янг, направленном спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси указывается, что дополнительные деньги "обеспечат Украине финансирование, оружие и поддержку, необходимые ей для самозащиты, и чтобы уязвимые категории населения продолжали получать спасательную помощь". Также рассматривается критическая ситуация с нехваткой продовольствия и энергии, которые были вызваны массированными ракетными ударами по Украине и войной.

На опубликованном информационном бюллетене разбивка помощи выглядит так:

21,7 миллиарда долларов для Минобороны на "оборудование для Украины, пополнение запасов Министерства обороны, а также на продолжение военной, разведывательной и иной военной поддержки";

14,5 млрд долларов для Госдепа на "прямую бюджетную поддержку Украины, критически важные инвестиции во время войны, помощь в обеспечении безопасности, укрепление глобальной продовольственной безопасности и гуманитарную помощь".

626 миллионов долларов для Минэнерго "для поддержания ядерной безопасности Украины и для модернизации стратегического нефтяного резерва".

900 миллионов долларов для Министерства здравоохранения "для оказания стандартной медицинской помощи и вспомогательных услуг украинским условно-досрочно освобожденным".

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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-02-22/index.html
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