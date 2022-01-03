Американские школьники будут ходить в школу с прозрачными рюкзаками: для чего нужна эта мера пресечения

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Карина Ожерельева
Представитель школы в Мичигане объявил, что учащиеся должны носить прозрачные рюкзаки по возвращении в класс. Эта мера предпринята после смертельной стрельбы в Оксфордской средней школе. Об этом сообщает Insider.
Полицейский автомобиль остается припаркованным у Оксфордской средней школы - Insider
Эта мера была внедрена через несколько недель после стрельбы, в результате которой четверо студентов погибли, а еще несколько получили ранения. Обвиняемый в стрельбе 15-летний Итан Крамбли был арестован, ему грозят четыре обвинения в убийстве первой ступени и обвинениях в терроризме. Родителей подростка – Джеймса и Дженнифер Крамбли – также обвинили в непреднамеренном убийстве в связи со стрельбой.
В заявлении в начале этой недели суперинтендант Оксфордских общественных школ Тим Троун сказал, что "безопасность как физическая, так и эмоциональная есть на первом месте в нашем списке".
Протокол прозрачного рюкзака использовался в таких школах как средняя школа Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, где в 2018 году произошла массовая стрельба.
Согласно Detroit News, суперинтендант также сказал, что работники школ прошли обучение по реагированию на травмы, чтобы лучше оказывать учащимся помощь.
Как сообщали ранее "Комментарии", американский полицейский случайно выстрелил в своего 15-летнего сына.
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