Американские школьники будут ходить в школу с прозрачными рюкзаками: для чего нужна эта мера пресечения

Представитель школы в Мичигане объявил, что учащиеся должны носить прозрачные рюкзаки по возвращении в класс. Эта мера предпринята после смертельной стрельбы в Оксфордской средней школе. Об этом сообщает Insider.

Полицейский автомобиль остается припаркованным у Оксфордской средней школы - Insider

Эта мера была внедрена через несколько недель после стрельбы, в результате которой четверо студентов погибли, а еще несколько получили ранения. Обвиняемый в стрельбе 15-летний Итан Крамбли был арестован, ему грозят четыре обвинения в убийстве первой ступени и обвинениях в терроризме. Родителей подростка – Джеймса и Дженнифер Крамбли – также обвинили в непреднамеренном убийстве в связи со стрельбой.

"Я хочу быть действительно ясным, что эти обвинения имеют целью привлечь к ответственности лиц, повлекших за собой эту трагедию, а также послать сообщения о том, что владельцы оружия несут ответственность. Когда они не выполняют эту ответственность, это влечет за собой серьезные уголовные последствия ", — заявила ранее на пресс-конференции прокурор Карен Макдональд.

В заявлении в начале этой недели суперинтендант Оксфордских общественных школ Тим Троун сказал, что "безопасность как физическая, так и эмоциональная есть на первом месте в нашем списке".

"Мы делаем прозрачные рюкзаки для учащихся средних школ, Бриджей и старшеклассников, когда они вернутся. У нас есть собаки-терапевты во всех постройках, у нас запланированы вожатые во всех постройках, врачи-травматологи запланированы во всех постройках, а также частная охрана во всех постройках ", — сказал Трон.

Протокол прозрачного рюкзака использовался в таких школах как средняя школа Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, где в 2018 году произошла массовая стрельба.

Согласно Detroit News, суперинтендант также сказал, что работники школ прошли обучение по реагированию на травмы, чтобы лучше оказывать учащимся помощь.

"Наши сотрудники прошли обучение по реагированию на травмы, чтобы быть максимально подготовленными, чтобы помочь нашим студентам. Они используют лучший опыт и данные специалистов травматологов и экспертов по реагированию на кризисные ситуации, которые помогли нам в планировании и обучении", – сообщил Тоне.

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