Американские спецслужбы определили, какие страны пытались повлиять на итоги выборов в США

Американские службы сообщили, какие страны пытались повлиять на итоги президентских выборов. Об этом пишется в издании "Голос Америки".

Спецслужбы США установили какие страны хотели повлиять на выборы в Америке. Фото: rbk.ru

Оказывается, результаты выборов хотели изменить две страны — Россия и Иран. Согласно данным разведки именно они распространяли дезинформацию. Однако, в официальном отчете указано, что попыток изменить результаты голосования техническими средствами во время выборов зафиксировано не было. Данная информация опровергает заявления бывшего президента Америки Дональда Трампа. Он считал, что во время избирательного процесса были разработаны заговоры, в частности против него, которые изящно маскировались.

На самом деле место имело только информационное воздействие. Авторы отчета также отмечают, что некоторые попытки фиксировались со стороны Кубы, Венесуэлы и военизированной организации "Хезболла". Однако даже дезинформационный поток, который проник в Америку и другие страны, не повлиял на результаты выборов.

Напомним, что США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что США готовы ослабить санкции против Ирана при условии, что тот вернется в Общий всеобъемлющий план действий (ОВПД) для урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок этой страны. Будет ли достигнуто соглашение? Каковы перспективы взаимоотношений США и Ирана при президентстве Байдена? Ответы на эти вопросы ищите в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в салонах в американской Атланте и пригороде произошло три случая три стрельбы, в результате которых погибли по меньшей мере семь человек. Детали о трагедии читайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!