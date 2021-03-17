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Главная Новости Мир США Американские спецслужбы определили, какие страны пытались повлиять на итоги выборов в США
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Американские спецслужбы определили, какие страны пытались повлиять на итоги выборов в США

На президентские выборы в Америке пытались повлиять только информационно

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

Американские службы сообщили, какие страны пытались повлиять на итоги президентских выборов. Об этом пишется в издании "Голос Америки".

Американские спецслужбы определили, какие страны пытались повлиять на итоги выборов в США

Спецслужбы США установили какие страны хотели повлиять на выборы в Америке. Фото: rbk.ru

Оказывается, результаты выборов хотели изменить две страны — Россия и Иран. Согласно данным разведки именно они распространяли дезинформацию. Однако, в официальном отчете указано, что попыток изменить результаты голосования техническими средствами во время выборов зафиксировано не было. Данная информация опровергает заявления бывшего президента Америки Дональда Трампа. Он считал, что во время избирательного процесса были разработаны заговоры, в частности против него, которые изящно маскировались.

На самом деле место имело только информационное воздействие. Авторы отчета также отмечают, что некоторые попытки фиксировались со стороны Кубы, Венесуэлы и военизированной организации "Хезболла". Однако даже дезинформационный поток, который проник в Америку и другие страны, не повлиял на результаты выборов.

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Источник: https://www.golosameriki.com/a/while-russia-iran-meddled-in-november-s-election/5817724.html
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