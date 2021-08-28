Американские ученые сделали шокирующее заявление относительно остаточных явлений коронавируса

Последствия COVID, фото из открытых источников

Ученые из Мичиганского университета провели масштабное исследование состояния людей, которые в конце прошлого года переболели коронавирусом. Большинство из них до сих пор имеют симптомы этой болезни различной степени тяжести. Об этом сообщает издание Journal of Hospital Medicine.

Так, после полного медицинского осмотра 647 человек, переболевших коронавирусом, выяснилось, что 85% из них до сих пор не совсем здоровы. Среди последствий коронавирусной болезни выявлено кашель у каждого четвертого и проблемы с сердцем у каждого пятого участника исследования.

Отметим, что исследование проводилось на предмет наличия у переболевших всех семи групп симптомов коронавируса:

- гриппоподобных (лихорадка и др.);

- подобных простуде (насморк, першение в горле и др.);

- боли в суставах и мышцах;

- воспаления слизистых оболочек;

- проблем с легкими (пневмония, нехватка воздуха);

- проблем с желудочно-кишечным трактом;

- потери вкуса и запаха, других.

Именно симптомы последних трех групп в большинстве своем не оставляют людей в течение полугода после клинической выписки людей со стационарного лечения даже при условии систематического использования мобильных кислородных концентраторов и ингаляторов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Японии приостановили использование 1,63 млн доз вакцины от коронавируса Moderna, потому что во флаконах из трех партий этого препарата было обнаружено твердые частицы веществ неизвестного происхождения. Министерство здравоохранения, труда и благословения Японии инициировало проверку по данному факту, ведь именно препарат Moderna утвержден в стране для использования в чрезвычайных ситуациях.

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