Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что во вторник американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. Несколько часов спустя Хегсет рассказал, что в среду военные нанесли удар по другому судну в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли три человека. Предполагалось, что эти два судна перевозили наркотики.

Американские военные нанесли удары по судам в Тихом океане: есть погибшие

Это была первая известная военная операция США в Тихом океане с тех пор, как президент Дональд Трамп начал новую кампанию по борьбе с наркоторговлей, отмечает Reuters . До этого военные США наносили не менее семи таких ударов в Карибском море.

