Американские военные нанесли удары по судам в Тихом океане: есть погибшие
Американские военные нанесли удары по судам в Тихом океане: есть погибшие

Пит Хегсет сообщил о точных ударах американской армии по судам в Тихом океане

23 октября 2025, 09:52
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что во вторник американские военные атаковали судно в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли два человека. Несколько часов спустя Хегсет рассказал, что в среду военные нанесли удар по другому судну в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли три человека. Предполагалось, что эти два судна перевозили наркотики.

Американские военные нанесли удары по судам в Тихом океане: есть погибшие

Это была первая известная военная операция США в Тихом океане с тех пор, как президент Дональд Трамп начал новую кампанию по борьбе с наркоторговлей, отмечает Reuters . До этого военные США наносили не менее семи таких ударов в Карибском море.

                                                                                        

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российский диктатор Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены, заявили в Кремле. Управление практическими пусками производилось из Национального центра управления обороной РФ, сообщается на сайте Кремля.

МО РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" из атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке. Известно, что полигон "Кура" расположен прямо на границе перед Аляской США. Два континента разделяет океан.



