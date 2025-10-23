Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі

Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що у вівторок американські військові атакували судно у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. Декілька годин потому Хегсет розповів, що в середу військові завдали удару по іншому судну в східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули троє людей. Припускалося, що ці два судна перевозили наркотики.

Це була перша відома військова операція США в Тихому океані з того часу, як президент Дональд Трамп розпочав нову кампанію боротьби з наркоторгівлею, зазначає Reuters. До цього військові США завдавали щонайменше сім таких ударів у Карибському морі.

