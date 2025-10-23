logo_ukra

BTC/USD

109327

ETH/USD

3882.55

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі
commentss НОВИНИ Всі новини

Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі

Піт Хегсет повідомив про влучні удари американської армії по судах в Тихому океані

23 жовтня 2025, 09:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністр оборони США Піт Хегсет повідомив, що у вівторок американські військові атакували судно у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. Декілька годин потому Хегсет розповів, що в середу військові завдали удару по іншому судну в східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули троє людей. Припускалося, що ці два судна перевозили наркотики.

Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі

Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі

Це була перша відома військова операція США в Тихому океані з того часу, як президент Дональд Трамп розпочав нову кампанію боротьби з наркоторгівлею, зазначає Reuters. До цього військові США завдавали щонайменше сім таких ударів у Карибському морі.

                                                                                                                

Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі - фото 2
Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі - фото 2
Американські військові завдали ударів по судах у Тихому океані: є загиблі - фото 2

                                                                                 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін провів планове тренування російських стратегічних ядерних сил. Було перевірено рівень підготовки органів військового управління. Усі завдання тренування виконані, заявили у Кремлі. Управління практичними пусками здійснювалося із Національного центру управління обороною РФ, повідомляється на сайті Кремля.

МО РФ опублікувало кадри пусків балістичної ракети "Синева" з атомного підводного крейсера "Брянськ" з акваторії Баренцова моря та міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс" із космодрому Плесецьк по полігону "Кура" на Камчатці. Відомо, що полігон "Кура" розміщено прямо на кордоні перед Аляскою США. Два континенти розділяє океан.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини