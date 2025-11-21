logo

Главная Новости Мир США Американские военные "случайно" захватили часть Мексики и объявили ее территорией США
commentss НОВОСТИ Все новости

Американские военные "случайно" захватили часть Мексики и объявили ее территорией США

Американские военные по ошибке установили знаки о "собственности США" на территории Мексики.

21 ноября 2025, 18:55
Автор:
avatar

Slava Kot

17 ноября на северо-востоке Мексики группа "подрядчиков" Министерства обороны США высадилась на пляже близ Плайя-Багдада и установила шесть знаков, объявив его "собственностью Министерства обороны США" и "зоной ограниченного доступа". Территория, которую они обозначили, расположена примерно в 20 км от реальной границы между США и Мексикой.

Американские военные "случайно" захватили часть Мексики и объявили ее территорией США

Американские военные на территории Мексики

После того как американские военные захватили территорию соседней страны, вооруженные мексиканские военно-морские силы прибыли на место, чтобы разобраться в ситуации. Как оказалось, военные США "случайно" захватили часть территории Мексики.

По официальной информации, "подрядчики" должны были установить знаки в Южном Техасе, но из-за изменений рельефа и русла реки Рио-Гранде ошибочно определили линию границы. Инцидент обошелся без конфликта.

Американские военные "случайно" захватили часть Мексики и объявили ее территорией США - фото 2

Американские военные "случайно" захватили часть Мексики

Американские военные ”случайно” захватили часть Мексики и объявили ее территорией США - фото 2

Военные США "случайно" захватили часть Мексики

Пентагон подтвердил, что мужчины были подрядчиками, которых наняли для маркировки новых "зон национальной обороны" — зоны, которые США разворачивают в 2025 году для усиления безопасности на границе.

"Изменения глубины воды и рельефа изменили восприятие положения международной границы. Сотрудники правительства Мексики сняли шесть знаков, основываясь на своем восприятии положения международной границы", — говорится в заявлении Пентагона.

В ответ на инцидент Мексиканская секция Международной комиссии по границам и водным ресурсам (CILA) начала технические консультации, чтобы выяснить, не были ли нарушены действующие международные договоры.

Американские военные "случайно" захватили часть Мексики и объявили ее территорией США - фото 2

Американские военные на территории Мексики

Американские военные ”случайно” захватили часть Мексики и объявили ее территорией США - фото 2

Военные США на территории Мексики

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также отреагировала на ситуацию. Она объяснила, что из-за естественных изменений русла Рио-Гранде иногда возникает необходимость уточнять границу в соответствии с договорами между обеими странами, который в последний раз был обновлен в 1970 году. По словам Шейнбаум двусторонняя организация по урегулированию пограничных вопросов, уже занимается этим случаем.

Инцидент произошел в тот же день, когда президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает ударов по мексиканским наркокартелям.

"Хотел бы я, чтобы в Мексике проводились удары по наркоторговцам? Я согласен на все, что угодно, чтобы остановить наркотики", — сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп предложил Мексике и Канаде войти в состав США.

Также "Комментарии" писали, что США могут потерять свои территории, если попытаются совершить вторжение в Мексику.



Источник: https://www.thedailybeast.com/pentagon-petes-war-goons-accidentally-invade-mexico/
