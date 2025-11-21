logo_ukra

Американські військові "випадково" захопили частину Мексики та оголосили її територією США
commentss НОВИНИ Всі новини

Американські військові "випадково" захопили частину Мексики та оголосили її територією США

Американські військові помилково встановили знаки про "власність США" на території Мексики.

21 листопада 2025, 18:55
Автор:
avatar

Slava Kot

17 листопада на північному сході Мексики група "підрядників" Міністерства оборони США висадилася на пляжі поблизу Плайя-Багдад і встановила шість знаків, оголосивши його "власністю Міністерства оборони США" та "зоною обмеженого доступу". Територія, яку вони позначили, розташована приблизно за 20 км від реального кордону між США та Мексикою.

Американські військові на території Мексики

Американські військові на території Мексики

Після того як американські військові захопили територію сусідньої країни озброєні мексиканські військово-морські сили прибули на місце, щоб розібратися в ситуації. Як виявилося, військові США "випадково"захопили частину території Мексики.

За офіційною інформацією, "підрядники" мали встановити знаки у Південному Техасі, але через зміни рельєфу та русла річки Ріо-Гранде хибно визначили лінію кордону. Інцидент обійшовся без конфлікту.

Американські військові "випадково" захопили частину Мексики

Американські військові "випадково" захопили частину Мексики

Американські військові ”випадково” захопили частину Мексики та оголосили її територією США - фото 2

Військові США "випадково" захопили частину Мексики

Пентагон підтвердив, що чоловіки були підрядниками, яких найняли для маркування нових "зон національної оборони" — це зони, які США розгортають у 2025 році для посилення безпеки на кордоні. 

"Зміни глибини води і рельєфу змінили сприйняття положення міжнародного кордону. Співробітники уряду Мексики зняли шість знаків, ґрунтуючись на своєму сприйнятті положення міжнародного кордону", — йдеться в заяві Пентагону.

У відповідь на інцидент Мексиканська секція Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів (CILA) розпочала технічні консультації, щоб з’ясувати, чи не було порушено чинні міжнародні договори. 

Американські військові на території Мексики

Американські військові на території Мексики

Американські військові ”випадково” захопили частину Мексики та оголосили її територією США - фото 2

Військові США на території Мексики

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також відреагувала на ситуацію. Вона пояснила, що через природні зміни русла Ріо-Гранде інколи виникає потреба уточнювати кордон відповідно до договорів між обома країнами, який востаннє був оновлений у 1970 році. За словами Шейнбаум двостороння організація з врегулювання прикордонних питань, вже займається цим випадком.

Інцидент стався в той самий день, коли президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає ударів по мексиканських наркокартелях.

"Хотів би я, щоб у Мексиці проводилися удари по наркоторговцях? Я згоден на все, що завгодно, щоб зупинити наркотики", — сказав тоді Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп запропонував Мексиці та Канаді увійти до складу США.

Також "Коментарі" писали, що США можуть втратити свої території, якщо спробують здійснити вторгнення до Мексики.



Джерело: https://www.thedailybeast.com/pentagon-petes-war-goons-accidentally-invade-mexico/
