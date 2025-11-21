Американські військові "випадково" захопили частину Мексики та оголосили її територією США

17 листопада на північному сході Мексики група "підрядників" Міністерства оборони США висадилася на пляжі поблизу Плайя-Багдад і встановила шість знаків, оголосивши його "власністю Міністерства оборони США" та "зоною обмеженого доступу". Територія, яку вони позначили, розташована приблизно за 20 км від реального кордону між США та Мексикою.

Після того як американські військові захопили територію сусідньої країни озброєні мексиканські військово-морські сили прибули на місце, щоб розібратися в ситуації. Як виявилося, військові США "випадково"захопили частину території Мексики.

За офіційною інформацією, "підрядники" мали встановити знаки у Південному Техасі, але через зміни рельєфу та русла річки Ріо-Гранде хибно визначили лінію кордону. Інцидент обійшовся без конфлікту.

Пентагон підтвердив, що чоловіки були підрядниками, яких найняли для маркування нових "зон національної оборони" — це зони, які США розгортають у 2025 році для посилення безпеки на кордоні.

"Зміни глибини води і рельєфу змінили сприйняття положення міжнародного кордону. Співробітники уряду Мексики зняли шість знаків, ґрунтуючись на своєму сприйнятті положення міжнародного кордону", — йдеться в заяві Пентагону.

У відповідь на інцидент Мексиканська секція Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів (CILA) розпочала технічні консультації, щоб з’ясувати, чи не було порушено чинні міжнародні договори.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум також відреагувала на ситуацію. Вона пояснила, що через природні зміни русла Ріо-Гранде інколи виникає потреба уточнювати кордон відповідно до договорів між обома країнами, який востаннє був оновлений у 1970 році. За словами Шейнбаум двостороння організація з врегулювання прикордонних питань, вже займається цим випадком.

Інцидент стався в той самий день, коли президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає ударів по мексиканських наркокартелях.

"Хотів би я, щоб у Мексиці проводилися удари по наркоторговцях? Я згоден на все, що завгодно, щоб зупинити наркотики", — сказав тоді Трамп.

