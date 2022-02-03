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Елизавета Черных
25 января 2022 года в США состоялся круглый стол по вопросам вакцинации от COVID-19, который организовал сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон. В рамках мероприятиях выступил известный американский адвокат Том Ренц, который озвучил шокирующую информацию о последствиях вакцинации против коронавируса.
Американский адвокат озвучил шокирующие данные о последствиях вакцинации против COVID-19 - фото из открытых источников
По словам Ренца, данные ему предоставили медики из Минобороны Штатов — подполковник доктор Тереза Лонг, доктор Самуэль Сиглот, а также хирург подполковник Питер Чамберс. Обращаясь к сенатору, адвокат заявил, что все эти медики готовы дать свои показания под присягой. Кроме того, правозащитник намерен обратиться в суд с полученными данными.
Так, у Тома Ренца оказалась информация, свидетельствующая о том, что количество выкидышей в США увеличилось на 300% по сравнению со средним пятилетним показателем.
Кроме того, еще одним последствием вакцинации американский адвокат назвал рост случаев онкологических заболеваний на 300%, если сравнивать с показателем за последние пять лет.
Однако наибольшую сенсацию вызвали данные Ренца о неврологических заболеваниях как побочных эффектах от прививки. По данным правозащитника, если в 2020 году количество жалоб, связанных с неврологическими заболеваниями, составило 82 тысячи, то за 2021 год оно подскочило до 863 тысяч.
Отметим, что еще в июле 2021 Том Ренц подавал иск против Министерства здравоохранения, утверждая, что правительство США якобы скрывает реальную смертность, связанную с вакцинацией против коронавируса.
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