25 января 2022 года в США состоялся круглый стол по вопросам вакцинации от COVID-19, который организовал сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон. В рамках мероприятиях выступил известный американский адвокат Том Ренц, который озвучил шокирующую информацию о последствиях вакцинации против коронавируса.

Американский адвокат озвучил шокирующие данные о последствиях вакцинации против COVID-19 - фото из открытых источников

По словам Ренца, данные ему предоставили медики из Минобороны Штатов — подполковник доктор Тереза Лонг, доктор Самуэль Сиглот, а также хирург подполковник Питер Чамберс. Обращаясь к сенатору, адвокат заявил, что все эти медики готовы дать свои показания под присягой. Кроме того, правозащитник намерен обратиться в суд с полученными данными.

Так, у Тома Ренца оказалась информация, свидетельствующая о том, что количество выкидышей в США увеличилось на 300% по сравнению со средним пятилетним показателем.

Кроме того, еще одним последствием вакцинации американский адвокат назвал рост случаев онкологических заболеваний на 300%, если сравнивать с показателем за последние пять лет.

Однако наибольшую сенсацию вызвали данные Ренца о неврологических заболеваниях как побочных эффектах от прививки. По данным правозащитника, если в 2020 году количество жалоб, связанных с неврологическими заболеваниями, составило 82 тысячи, то за 2021 год оно подскочило до 863 тысяч.

"Эта информация невероятна... Неврологические заболевания. Неврологические проблемы, которые могут прямо влиять на наших пилотов. Увеличение больше чем на 1000% за год. Над нашими солдатами ставят эксперименты. Они их убивают и калечат", — заявил адвокат.

Отметим, что еще в июле 2021 Том Ренц подавал иск против Министерства здравоохранения, утверждая, что правительство США якобы скрывает реальную смертность, связанную с вакцинацией против коронавируса.

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