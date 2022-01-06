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Главная Новости Мир США Американский актер подал в суд на бывшую ассистентку: какая причина
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Американский актер подал в суд на бывшую ассистентку: какая причина

Актер Роберт Де Ниро считает, что женщина пользовалась его банковской картой

сегодня, 10:37
Автор:

Козлова Альбіна
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В США актер Роберт Де Ниро обратился в суд. В иске против бывшей помощницы Грэм Чейз Робинсон богач указал, что работница долгое время оплачивала свои счета по его банковской карточке. Робинсон воспользовалась шестью миллионами долларов. Об этом пишет Секрет фирмы

Американский актер подал в суд на бывшую ассистентку: какая причина

Актер в США подал в суд на ассистентку, фото из открытых источников

Сообщается в иске, что Робинсон работала у Де Ниро четыре года и все время брала его кредитку. С карты звезды женщина платила за услуги няни для собаки, за уроки пилатеса, доставку пищи, такси, услуги мобильных операторов, клининговых компаний. А также за его деньги заказывала доставку цветов и проживала в гостиницах.

Женщина подала в суд встречный иск, говорит, что актер совершал эмоциональное насилие, а также принуждал к физическому контакту, высказывал сексистские комментарии. Робинсон хочет получить компенсацию в размере 12 миллионов долларов. Что касается кредитки, то бывшая помощница заявила, что не тратила оттуда средства на собственные нужды.

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Источник: https://secretmag.ru/news/robert-de-niro-obvinil-byvshuyu-assistentku-v-krazhe-usd6-mln-05-01-2022.htm
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