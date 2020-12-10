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Главная Новости Мир США Американский бизнесмен придумал, как сделать всех жителей США миллионерами
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Американский бизнесмен придумал, как сделать всех жителей США миллионерами

Миллиардер предложил идею инвестирования, которая позволит каждому гражданину США к пенсии стать миллионером

сегодня, 09:24
Автор:

Сергей Медведев

Большинство людей не против иметь высокий уровень материального обеспечения. Кто-то мечтает о быстром обогащении, кто-то годами накапливает на безбедную пенсию. Миллиардер из США выдвинул идею, которая, как заявляет автор, позволит не только каждому американцу к пенсионному возрасту стать миллионером, но и решит проблему неравенства доходов.

Американский бизнесмен придумал, как сделать всех жителей США миллионерами

Так, Билл Акман, генеральный директор Pershing Square Capital Management, предложил новую схему, согласно которой правительство будет передавать наличные деньги каждому новорожденному американцу.

"Для этого нам нужна программа, которая сделает каждого американца владельцем совокупного роста стоимости экономики Америки, – уточняет бизнесмен. – Правительство могло бы создавать инвестиционные счета для каждого ребенка, рожденного в Америке".

Программа, рабочее название которой "По праву рождения" или  Birthright, станет инвестировать в индексные фонды акций с нулевой стоимостью, что не позволит владельцам снять средства до выхода на пенсию, а это означает, что они не будут облагаться налогом в течение 65 лет или более.

Обычно американцы получают доходность от вложений капитала в размере 8% в год, что означает, что первоначальная инвестиция в размере 6 750 долларов при рождении может принести более 1 миллиона долларов к 65 годам или до 2 миллионов долларов к 74 годам.

Согласно статистике рождаемости в США, такое инвестирование обойдется бюджету в 26 млрд долларов в год.

Отметим, что данную программу нельзя назвать абсолютно новой — в мире распространена идея универсального базового дохода, которая становится все популярнее: все больше стран начинают разрабатывать свои проекты, позволяющие гражданам иметь долю национальных богатств.

Ранее портал "Комментарии" уже публиковал невероятные истории о миллионерах, которые отказались от богатства, чтобы сделать планету лучше.

 


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