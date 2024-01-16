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Американский генерал ответил, может ли РФ снова пойти на Харьков

Бен Ходжес отметил, что в настоящее время у российских окупантов нет на это сил и средств.

сегодня, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские захватчики не пойдут на еще одну боевую кампанию, чтобы захватить или оцепить Харьков. Такого мнения теперь придерживается бывший высокопоставленный офицер американской армии, занимавший должность командующего армией Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопросы журналистов издания Sestry .

Американский генерал ответил, может ли РФ снова пойти на Харьков

Бен Ходжес (фото из открытых источников)

"Не вижу доказательств этому. Когда смотришь на то, что они делают сейчас – тратят человеческие жизни, потому что им плевать на собственные потери – это бесконечные лобовые атаки, плохо подготовленные и организованные, пытающиеся сломать украинских защитников. И им это не удается" , — высказался отставной американский генерал.

Ходжес отметил, что проблемой является то, что российские генералы будут и дальше забрасывать в мясорубку призывников, которым здесь не везет. "Но я не вижу, чтобы у них была такая возможность. По крайней мере, сейчас", — добавил генерал и продолжил, что не может не сказать, что россияне не будут пробовать такое реализовать, потому что в Кремле ищут хоть любую победу.

Генерал объясняет, что сейчас не наблюдает, чтобы у захватчиков имелись немалые бронетанковые силы, которые можно было бы использовать для того, чтобы окружить или захватить Харьков. "Но, если у них есть силы для этого, они хорошо поработали над тем, чтобы их скрыть, потому что я не вижу их сейчас. Но у меня нет доступа к секретным разведывательным данным, например к тому, что видят спутники. Но я бы доверял генералу Залужному, украинскому Генштабу, у них есть возможность узнать, существует ли значительная угроза Харькову", — завершил американский генерал.


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в строй отреагировала на статью The Telegraph о новом наступлении на Харьковщине. В Сухопутных войсках и во власти Харьковской области отрицают вероятность большого наступления российской армии в ближайшее время, о чем написало The Telegraph.



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Источник: https://www.sestry.eu/statti/ben-godzhes-treba-dati-ukrayini-vse-neobhidni-dlya-peremogi-i-poslati-chitkiy-signal-kndr-i-kitayu-shcho-mi-mozhemo-vporatisya-i-z-nimi
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