Американский генерал ответил, может ли РФ снова пойти на Харьков

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Лиля Воробьева
Российские захватчики не пойдут на еще одну боевую кампанию, чтобы захватить или оцепить Харьков. Такого мнения теперь придерживается бывший высокопоставленный офицер американской армии, занимавший должность командующего армией Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопросы журналистов издания Sestry .
Бен Ходжес (фото из открытых источников)
"Не вижу доказательств этому. Когда смотришь на то, что они делают сейчас – тратят человеческие жизни, потому что им плевать на собственные потери – это бесконечные лобовые атаки, плохо подготовленные и организованные, пытающиеся сломать украинских защитников. И им это не удается" , — высказался отставной американский генерал.
Ходжес отметил, что проблемой является то, что российские генералы будут и дальше забрасывать в мясорубку призывников, которым здесь не везет. "Но я не вижу, чтобы у них была такая возможность. По крайней мере, сейчас", — добавил генерал и продолжил, что не может не сказать, что россияне не будут пробовать такое реализовать, потому что в Кремле ищут хоть любую победу.
Генерал объясняет, что сейчас не наблюдает, чтобы у захватчиков имелись немалые бронетанковые силы, которые можно было бы использовать для того, чтобы окружить или захватить Харьков. "Но, если у них есть силы для этого, они хорошо поработали над тем, чтобы их скрыть, потому что я не вижу их сейчас. Но у меня нет доступа к секретным разведывательным данным, например к тому, что видят спутники. Но я бы доверял генералу Залужному, украинскому Генштабу, у них есть возможность узнать, существует ли значительная угроза Харькову", — завершил американский генерал.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в строй отреагировала на статью The Telegraph о новом наступлении на Харьковщине. В Сухопутных войсках и во власти Харьковской области отрицают вероятность большого наступления российской армии в ближайшее время, о чем написало The Telegraph.
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