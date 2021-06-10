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Главная Новости Мир США Американский производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что случилось
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Американский производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что случилось

Ранее кибератака привела к временному закрытию всех заводов компании по производству говядины в США

сегодня, 05:16
Автор:

Ольга Чародий

Крупнейший в мире производитель мяса JBS, который стал жертвой кибератаки, заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.

Американский производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что случилось

Кибератаки (фото из открытых источников)

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", — приводятся на сайте компании слова гендиректора JBS Андре Ногейра.

Ранее кибератака привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.

Как сообщали ранее французский центр борьбы с цифровой преступностью (C3N), подразделение национальной жандармерии страны успешно очистило более 850 000 компьютеров, взломанных преступной организацией. Центр давно проводит расследования в отношении деятельности кибергруппы, которая действует уже три года, сообщила газета Le Figaro во вторник.

"Охотники за хакерами", базирующиеся в коммуне Понтуаз в пригороде Парижа, сумели очистить от вируса более 850 000 частных компьютеров, действуя удаленно", — добавляет газета. Все устройства контролировались хакерами без ведома их владельцев.

Напомним, специалисты службы безопасности (СБУ) Украины остановили работу незаконного телекоммуникационного центра в Киеве. По информации правоохранителей, только с начала 2021 года махинаторы присвоили себе 9 млн грн от граждан Украины и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. Работники спецслужбы установили, что организаторами подпольного бизнеса оказались двое украинцев и их товарищ из заграницы.



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Источник: https://jbs.com.br/en/
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