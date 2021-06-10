Американский производитель мяса заплатил вымогателям 11 миллионов долларов: что случилось

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Ольга Чародий
Крупнейший в мире производитель мяса JBS, который стал
жертвой кибератаки, заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.
Кибератаки (фото из открытых источников)
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Ранее кибератака привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.
Как сообщали ранее французский центр борьбы с цифровой преступностью (C3N), подразделение национальной жандармерии страны успешно очистило более 850 000 компьютеров, взломанных преступной организацией. Центр давно проводит расследования в отношении деятельности кибергруппы, которая действует уже три года, сообщила газета Le Figaro во вторник.
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