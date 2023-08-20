Американский штат официально отметит День Независимости Украины

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Slava Kot
Южная Каролина отметит День Независимости Украины. Фото из открытых источников
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри МакМастер подписал указ, чтобы официально отметить День Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wistv.
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В Южной Каролине существует группа SC Stands with Ukraine, продвигающая вопросы Украины. Организация настаивает на необходимости поддержки Украины и призвала отметить День Независимости Украины. Это решение SC Stands with Ukraine объясняет тем, что американцы украинского происхождения внесли значительный вклад в развитие США.
Эту инициативу поддержал губернатор Южной Каролины Генри Макмастер и заявил, что американский штат будет отмечать День Независимости Украины.
Макмастер ожидает, что соответствующее мероприятие повысит осведомленность и понимание украинской борьбы для американцев. Кроме того, в штате проживает самый высокий процент украинского населения в США.
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