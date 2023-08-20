Американский штат официально отметит День Независимости Украины

Южная Каролина отметит День Независимости Украины. Фото из открытых источников

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри МакМастер подписал указ, чтобы официально отметить День Независимости Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wistv.

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В Южной Каролине существует группа SC Stands with Ukraine, продвигающая вопросы Украины. Организация настаивает на необходимости поддержки Украины и призвала отметить День Независимости Украины. Это решение SC Stands with Ukraine объясняет тем, что американцы украинского происхождения внесли значительный вклад в развитие США.

Эту инициативу поддержал губернатор Южной Каролины Генри Макмастер и заявил, что американский штат будет отмечать День Независимости Украины.

"Украинская община в Южной Каролине — яркая часть нашего населения, она обогащает наш штат своими традициями, языком, музыкой, танцами и кулинарным наследием", — написал Макмастер.

Макмастер ожидает, что соответствующее мероприятие повысит осведомленность и понимание украинской борьбы для американцев. Кроме того, в штате проживает самый высокий процент украинского населения в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, следует ли украинцам готовиться к возможному очередному террору со стороны России во время Дня Независимости Украины. Представитель украинской разведки объяснил ситуацию. По словам Вадима Скибицкого, Россия может осуществить массовый ракетный обстрел за день или два до и после Дня Независимости. Однако, по словам Скибицкого, это россияне должны бояться наступления Дня Независимости, а не украинцы.

Также "Комментарии" писали, сколько истребителей F-16 нужно для Украины и на что рассчитывать в ближайшие годы.