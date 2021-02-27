Американский телеканал включил украинский борщ в одно из самых вкусных первых блюд мира

Украинский борщ попал в ТОП-20 самых вкусных первых блюд мира. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Украинский борщ (фото из открытых источников)

"Борщ, зачастую приправленный ложкой сметаны, – это отнюдь не просто свекольный суп. Он получает острый вкус от кваса, молочно-ферментированного свекольного сока, еще одного регионального фирменного блюда", – объясняют журналисты издания.

Теперь украинские повара проводят кампанию по внесению своей версии в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того в ТОП-20 вошел грузинский суп харчо, нигерийский суп банга, вьетнамский фо бо, французский буйябес, португальский кальдо верде, магрибский чорба фрик, перуанский чупе де камаронес, испанский гаспачо, западноафриканский арахисовый суп, американский гамбо, марокканский харира, китайский ланчжоу, мьянмарский мохинга, мексиканский менудо, бразильский мокека де камарау, индонезийский сото аям, тайский том ям, японский рамен и турецкий яйла чорбасы.

Напомним, цены на овощи из борщового набора на Украине за год выросли почти в два раза. Сейчас, чтобы сварить кастрюлю украинского борща с мясом объемом 3,5–4 литра, нужно потратить от $5 (свыше 130 грн.). По данным общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб", еще в начале этого года цена набора составляла 74 грн. (около $3). Мясная продукция, а также изделия, производимые из мяса, за год подорожали примерно на 30%, превысив 100 грн. за килограмм. Цены на отечественные овощи медленно росли каждый месяц на 2–3%. Особенно же выросли цены в канун Нового года.

Во второй декаде декабря по сравнению с началом месяца свекла (цена) выросла на 2,8%, до 3,72 грн. за килограмм, картошка – на 1,6%, до 5,21 грн. за килограмм, капуста – на 2,7%, до 3,75 грн. за килограмм, морковь – на 1,5%, до 4 грн. за килограмм, отмечает Госстат. Сметана подорожала на 2%, до 38,95 грн. за килограмм.

По данным экспертов аграрного рынка, овощи, входящие в борщовый набор, в 2015 году подорожали в среднем в два-три раза по сравнению с 2014 годом. Связанно это с тем, что в Украине в прошлом, как и нынешнем году, снизилось производство, а компенсировать нехватку собственной продукции импортом пока не удается. Импортная продукция также существенно подорожала из-за девальвации гривны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!