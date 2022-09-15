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Американский удар по Кадырову, США ударили по его семье санкциями

США ввели санкции против Кадырова и его семьи

сегодня, 21:40
Автор:

Slava Kot
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Администрация США объявила в четверг, что введет дополнительные меры по контролю за экспортом высокотехнологичных товаров в Россию и наложила санкции на 22 человека и две организации. В их числе неонацистское ополчение "Русичи", связанное с группой "Вагнера", а также семья чеченского диктатора Рамзана Кадырова.

Американский удар по Кадырову, США ударили по его семье санкциями

США ввели санкции против Кадырова и его семьи. Фото из открытых источников

Как сообщили в пресс-релизе администрации правительства США, новые нормы должны дополнительно ограничить экспорт промышленных и коммерческих товаров, "поддерживающих агрессию России и Белоруссии против Украины". В списке санкций есть сервисы, связанные с современными квантовыми компьютерами.

Министерство финансов, в свою очередь, наложило санкции на трех жен и дочерей лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова и для модного дома Firdaws, которым руководит одна из его жен Медни. Сам Кадыров уже раньше попадал под санкционное давление.

Санкции также были наложены на неонацистскую военизированную группировку "Русичи", которая известна своей жестокостью, а также его лидеров Алексея Мильчакова и Яна Петровского. Подразделение, участвовавшее в боевых действиях в Украине с 2014 года, связано с частной военной компанией "Вагнер", подконтрольной олигарху Евгению Пригожину, известному как "повар Путина". В списке также представители оккупационных властей Крыма и руководители государственных финансовых учреждений.

В обращении, министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что пока Украина идет на защиту свободы, штаты пытаются снизить способность к восстановлению российской армии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров обещал привести в Украину 10 тыс. чеченцев.

Также "Комментарии" писали об удивительном видео от Кадырова.




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Источник: https://www.unian.ua/world/ssha-vveli-sankciji-proti-kadirova-ta-yogo-sim-ji-11980497.html
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