Америке грозит самый мощный ураган в истории: что известно о стихии

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Лиля Воробьева
Мощный шторм "Ида", который уже нанес немалый урон Кубе теперь приближается к Америке. На его пути американская Луизиана с крупными городами и пока работающими нефтяными вышками. Ожидается, что стихия придет сюда вечером 29 августа с торнадо, быстрыми ветрами и ливнями. Об этом сообщает Reuters .
США готовится к самому мощному урагану в истории (фото из открытых источников)
В Новом Орлеане уже эвакуируют жителей, сворачивают нефтяные вышки, чтобы сократить убытки от природной аномалии. Президент США объявил в самом штате и некоторых районах города чрезвычайное положение на федеральном уровне.
Мощному шторму уже присвоена категория 4 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона. Аномалия принесет проливные ливни. Сопровождать шторм будет ветер со скоростью около
Еще предусматриваются широкомасштабные отключения электроэнергии и наводнения в других районах из-за проливных дождей, которые накроют регион.
Американские энергетические компании, которые стараются ускорить эвакуацию морских платформ в Мексиканском заливе, уменьшили добычу нефти и газа более чем наполовину.
Синоптики высказывают предположение, что шторм "Ида" будет сильнее печально известного урагана "Катрина". Кроме Нового Орлеана, шторм не обойдет и другие крупные американские города Ноксвиль, Мемфис и Чарльзтон.
Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США наводнения уносят жизни людей .
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