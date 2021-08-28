Америке грозит самый мощный ураган в истории: что известно о стихии

Мощный шторм "Ида", который уже нанес немалый урон Кубе теперь приближается к Америке. На его пути американская Луизиана с крупными городами и пока работающими нефтяными вышками. Ожидается, что стихия придет сюда вечером 29 августа с торнадо, быстрыми ветрами и ливнями. Об этом сообщает Reuters .

США готовится к самому мощному урагану в истории (фото из открытых источников)

В Новом Орлеане уже эвакуируют жителей, сворачивают нефтяные вышки, чтобы сократить убытки от природной аномалии. Президент США объявил в самом штате и некоторых районах города чрезвычайное положение на федеральном уровне.

"Поздно в пятницу ураган вызвал порывы ветра скоростью до 130 километров в час. Ожидается, что он выйдет на берег США на юго-востоке Луизианы днем или вечером 29 августа (по местному времени). К тому времени шторм значительно усилится ", — сообщает Национальная метеорологическая служба.

Мощному шторму уже присвоена категория 4 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона. Аномалия принесет проливные ливни. Сопровождать шторм будет ветер со скоростью около 225 километров в час. Специалисты утверждают, что большая территория вблизи береговой линии Луизианы будет затоплена.

Еще предусматриваются широкомасштабные отключения электроэнергии и наводнения в других районах из-за проливных дождей, которые накроют регион.

Американские энергетические компании, которые стараются ускорить эвакуацию морских платформ в Мексиканском заливе, уменьшили добычу нефти и газа более чем наполовину.

Синоптики высказывают предположение, что шторм "Ида" будет сильнее печально известного урагана "Катрина". Кроме Нового Орлеана, шторм не обойдет и другие крупные американские города Ноксвиль, Мемфис и Чарльзтон.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в США наводнения уносят жизни людей .

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