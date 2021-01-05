«Аминь и женщина»: конгрессмен США произнес гендерно нейтральную молитву (ВИДЕО)

В воскресенье, 3 января, на первом заседании 117-го Конгресса США произошел конфуз во время выступления демократа Эмануэля Кливера. Политик завершил свою речь словами "amen and a woman", что на слух может быть воспринято как "мужчина и женщина". О неординарном событии информирует Daily Mail.

Демократ Эмануэль Кливер. Фото: AP

Эмануэль Кливер не только представитель Конгресса, но и духовное лицо — пастор одной из объединенных методистских церквей в штате Миссури. Именно поэтому подобное окончание молитвы выглядит, по меньшей мере, странно.

Как известно, слово "аминь" (amen), обычно завершающее обращение к Богу, пришло из латинского языка и означает "да будет так". В английском оно созвучно со словом "мужчина" (a men).

Многие представители американского политикума уже раскритиковали подобные действия Кливера. По мнению оппонентов демократа, молитва и так не содержит гендерных признаков, поэтому добавлять любые слова для "уравновешивания" ролей мужчины и женщины просто бессмысленно.

"Человек, произносящий молитву на открытии 117-го Конгресса, завершил свое выступление словами "amen and a-woman". "Аминь" с латыни переводится как "да будет так". Это не гендерное слово. К сожалению, факты не имеют значения для прогрессистов. Невероятно", — выразил свое возмущение еще один конгрессмен Гай Решенталер.

Эмануэль Кливер до сих пор никак не отреагировал на чужую критику. На своей странице в Twitter политик опубликовал видео своего выступления, чем, очевидно, еще раз подчеркнул обдуманность собственного поступка.

"Я имел честь произнести вступительную молитву перед 117-м Конгрессом. Пусть Бог благословит каждого представителя мужеством и мудростью защищать нашу демократию и свободу, которыми мы так дорожим", — в сообщении с роликом отметил Кливер.

Некоторые убеждены, что подобную молитву демократ решил произнести после предложения комитета изменить правила внутреннего распорядка Конгресса — исключить из рабочего обиход все слова, подчеркивающие пол человека. Таким образом пытаются "почтить все гендерные идентичности".

В американском Конгрессе постоянно случаются разные конфузы. Так, ранее "Комментарии" сообщали, что китайскому шпиону удалось соблазнить нескольких членов представительства, а также двух мэров разных штатов.

Менее смешным видео могут "похвастаться" украинские чиновники. Недавно в Сеть попала запись от НАБУ, на котором экс-министр пытается дать представителям ведомства взятку в 5 млн гривен.

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