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Китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса - ФБР

Женщина бежала из США во время расследования ФБР

сегодня, 17:51
Автор:

Татьяна Лозовенко

ФБР опубликовало отчет с подробным описанием деятельности в США гражданина Китая Фанг Фанг, или Кристины Фанг. Об этом сообщает американское издание Axios в эксклюзивном расследовании.

Китайский шпион переспал с двумя мэрами США и членами Конгресса - ФБР

Фанг Фанг (Кристина Фанг)

Сообщается, что Фанг преследовала начинающих политиков, в том числе конгрессмена США, в районе Калифорнии с 2011 по 2015 год. Как пишет издание, во время своего пребывания Фанг нацелилась на демократического представителя Эрика Свалвелла, одного из самых молодых членов Палаты представителей. Сообщается, что Фанг взаимодействовала со Свалвеллом на нескольких мероприятиях, помогла собрать средства для его кампании по переизбранию и разместить как минимум одного стажера в его офисе.

Она также имела романтические или сексуальные отношения как минимум с двумя мэрами США со Среднего Запада. Женщина бежала из США во время расследования ФБР при президентстве Обамы. 

Издание отметило, что опасения насчет деятельности китайской разведки, вероятно, сохранятся и при Байдене.

Напомним, службы разведки США и Германии в очередной раз выступили с предупреждениями о том, что установленное правительством Китая налоговое программное обеспечение содержит вредоносное ПО, которое обеспечивает доступ к приложениям. 

Ранее стало известно, что более 1000 китайских исследователей покинули Соединенные Штаты на фоне репрессий в связи с предполагаемой кражей технологий. 

Как сообщали "Комментарии", администрация Трампа отказалась от покупки еще 100 миллионов доз вакцины Pfizer, пока компания не выполнит обязательства по остальным международным договорам. В соответствии с контрактом с Pfizer администрация Трампа обязалась купить первые 100 миллионов доз.








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Источник: https://www.axios.com/china-spy-california-politicians-9d2dfb99-f839-4e00-8bd8-59dec0daf589.html?utm_medium=social&utm_campaign=organic&utm_content=1100
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