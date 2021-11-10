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Apple судится с Epic Games: суд отклонил ходатайство компании Apple Inc

Однако компания снова планирует подавать апелляцию

сегодня, 13:40
Автор:

Козлова Альбіна
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На днях суд отклонил ходатайство американской компании Apple о возможности получить отсрочку для исполнения судебного решения по делу с Epic Games. Об этом пишет VC со ссылкой на TechCrunch.

Apple судится с Epic Games: суд отклонил ходатайство компании Apple Inc

Компания подала апелляцию, фото из открытых источников

В суде считают, что поданное ходатайство игнорирует выводы, подтверждающие судебный запрет. Однако в компании говорят, что снова будут подавать апелляцию.

Поэтому там будут ждать, что ответит суд на апелляционные жалобы и потом уже будут вносить изменения в App Store. Напомним, что в октябре 2021 года Apple апеллировала и просила отсрочить внесение изменений в App Store. Ранее суд по иску Epic Games вынес решение о том, что разработчики могут принимать платежи в обход App Store. В решении суда было указано, что сторонние разработчики смогут добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты, в том числе на электронные платежные системы и сервисы за пределами App Store и проводить транзакции.

Изменения Apple должна произвести до 9 декабря 2021 года. Целью апелляционной жалобы является отсрочка вступления в силу судебного решения. Вроде бы это позволит защитить магазин приложений App Store и обезопасить потребителей от нарушения конфиденциальности.

Апелляцию должны рассмотреть в ноябре 2021 года. Хотя, по словам экспертов, судебная волокита может затянуться на несколько лет.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск забавно "подколол" гендиректора Apple Тима Кука. Миллиардер под постом Тима Кука оставил комментарий: "Приходите посмотреть на салфетку Apple".

Ранее мы писали, что работницу компании Apple уволили после признания в притеснениях.


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Источник: https://vc.ru/legal/317087-sud-otklonil-prosbu-apple-otlozhit-vnesenie-izmeneniy-v-app-store-po-delu-protiv-epic-games
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