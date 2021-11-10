Apple судится с Epic Games: суд отклонил ходатайство компании Apple Inc

На днях суд отклонил ходатайство американской компании Apple о возможности получить отсрочку для исполнения судебного решения по делу с Epic Games. Об этом пишет VC со ссылкой на TechCrunch.

Компания подала апелляцию, фото из открытых источников

В суде считают, что поданное ходатайство игнорирует выводы, подтверждающие судебный запрет. Однако в компании говорят, что снова будут подавать апелляцию.

Поэтому там будут ждать, что ответит суд на апелляционные жалобы и потом уже будут вносить изменения в App Store. Напомним, что в октябре 2021 года Apple апеллировала и просила отсрочить внесение изменений в App Store. Ранее суд по иску Epic Games вынес решение о том, что разработчики могут принимать платежи в обход App Store. В решении суда было указано, что сторонние разработчики смогут добавлять в приложения ссылки на сторонние сайты, в том числе на электронные платежные системы и сервисы за пределами App Store и проводить транзакции.



Изменения Apple должна произвести до 9 декабря 2021 года. Целью апелляционной жалобы является отсрочка вступления в силу судебного решения. Вроде бы это позволит защитить магазин приложений App Store и обезопасить потребителей от нарушения конфиденциальности.

Апелляцию должны рассмотреть в ноябре 2021 года. Хотя, по словам экспертов, судебная волокита может затянуться на несколько лет.

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