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Армия США получит быстрый доступ к границе РФ: детали

Финляндия предоставит военным США быстрый доступ к границе с РФ

14 декабря 2023, 22:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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Финляндия и США 18 декабря подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны, предусматривающее предоставление американским военным широкого доступа к территории вблизи российской границы. Об этом сообщает правительство Финляндии, передает портал "Комментарии".

Армия США получит быстрый доступ к границе РФ: детали

Финляндия и США подпишут оборонный договор. Фото из открытых источников

Сообщается, что соглашение будет подписано 18 декабря в Вашингтоне, после чего документ должен утвердить парламент Финляндии.


По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соглашение поможет укрепить партнерские отношения между двумя странами, а также будет способствовать участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО.

Финское правительство также раскрыло детали соглашения. Оно предусматривает: доступ военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использование; размещение оборонного оборудования, запасов и материалов; движение американских самолетов, кораблей и транспортных средств по финской территории; обеспечение безопасности вооруженных сил США и используемых ими объектов и районов.

Главная цель подписания соответствующего документа – гарантировать армии США быстрый доступ к финской территории в случае конфликта с РФ. В соглашении перечислены 15 объектов, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ. В частности, это — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере Финляндии, ведущая к российской границе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пыталась заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Главными способами таких действий стали организованные кампании российскими спецслужбами, которые касались попыток подстрекать насильственные и массовые демонстрации в обеих странах.



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Источник: https://valtioneuvosto.fi/-/valtioneuvosto-esittaa-suomen-ja-yhdysvaltojen-valisen-puolustusyhteistyosopimuksen-allekirjoittamista
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