Финляндия и США 18 декабря подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны, предусматривающее предоставление американским военным широкого доступа к территории вблизи российской границы. Об этом сообщает правительство Финляндии, передает портал "Комментарии".

Финляндия и США подпишут оборонный договор. Фото из открытых источников

Сообщается, что соглашение будет подписано 18 декабря в Вашингтоне, после чего документ должен утвердить парламент Финляндии.

По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соглашение поможет укрепить партнерские отношения между двумя странами, а также будет способствовать участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО.

Финское правительство также раскрыло детали соглашения. Оно предусматривает: доступ военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использование; размещение оборонного оборудования, запасов и материалов; движение американских самолетов, кораблей и транспортных средств по финской территории; обеспечение безопасности вооруженных сил США и используемых ими объектов и районов.

Главная цель подписания соответствующего документа – гарантировать армии США быстрый доступ к финской территории в случае конфликта с РФ. В соглашении перечислены 15 объектов, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ. В частности, это — четыре авиабазы, военный порт и железная дорога на севере Финляндии, ведущая к российской границе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пыталась заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Главными способами таких действий стали организованные кампании российскими спецслужбами, которые касались попыток подстрекать насильственные и массовые демонстрации в обеих странах.

