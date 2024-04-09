Армия США впервые в мире примет на вооружение дроны нового типа: в чем их особенность

Военно-морские силы США официально обязались приобрести беспилотники K1000ULE, не имеющие себе равных во всем мире. Эти уникальные дроны полностью работают на солнечной энергии, но их характерной особенностью является время работы. Ни один подобный беспилотник не сравнится с тремя днями полета.



Беспилотник K1000ULE. Фото из открытых источников

В рамках программы PMA 263 ВМС США закажут у компании Kraus Hamdani Aerospace (KHA) беспилотник K1000ULE, который будет принят на вооружение Корпуса морской пехоты. Такие дроны иногда называют "псевдоспутниками", поскольку они могут обеспечивать постоянное наблюдение и услуги ретрансляции сигнала.

По словам производителя, дрон предназначен для обеспечения отличных возможностей разведки и наблюдения. Еще одно полезное применение беспилотника может быть в районах боевых действий, где K1000ULE может являться инструментом для связи на большом расстоянии.

K1000ULE – беспилотная летательная система для вертикального взлета и посадки (VLOT), которая может работать на высоте примерно до шести километров. Важно, что беспилотник питается от солнечной энергии, поэтому может работать длительное время. Это первый дрон в своей категории, который может оставаться в воздухе более трех дней. Проводимые испытания указывают, что K1000ULE способен работать до 76 часов.

Современный беспилотник имеет еще несколько новейших функций. Кроме продолжительности работы, один оператор может управлять целым роем таких дронов и назначать им разные задачи. Распределение дронов может изменяться в режиме реального времени. Компания KHA добавляет, что многие дроны, работающие вместе, могут обеспечить бесперебойную связь на очень большой территории. Это, в свою очередь, имеет решающее значение не только в военных миссиях, но и в кризисных ситуациях, таких как катастрофы или стихийные бедствия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявила, что Украина использует "марсианские технологии" в беспилотниках.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне скрылись под танком, однако украинские дроны и там их достали. Соответствующее видео попало в сеть.