Американским военным пришлось проплатить счета на сотни миллионов долларов для поддержки ВСУ за последние несколько месяцев, потому что перспектива финансирования Украины в Конгрессе остается неопределенной.

Армия США выделяет собственные средства для помощи Украине (иллюстративный фото из открытых источников)

Как информирует CNN , военные чиновники все больше беспокоятся о том, что без нового финансирования им нужно будет экономить средства, не финансируя другие важные проекты, чтобы и дальше оказывать поддержку Киеву.

С осени прошлого года американские военные потратили более 430 млн долларов на различные операции, в частности, обучение украинских военных, транспортировку вооружения и переброску американских военных в Европу. Эти счета были оплачены представителями командования США в Европе и Африке.

"По сути, мы делаем это за счет армейских запасов", – рассказал журналистам высокопоставленный военный чиновник.

Без принятого Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования для Украины военное командование имеет почти 3 млрд долларов для оплаты оперативных расходов, общий бюджет которых — 5 млрд долларов, отметил другой представитель военного руководства.

Если в Конгрессе не примут законопроект о новом финансировании для Украины через несколько месяцев, американские военные предстанут перед выбором принять трудные решения и отказаться от менее важных проектов — таких, как возведение казарм или стимулировать призыв на военную службу, говорят в Пентагоне.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в США уже намекают, что у Республиканской партии появилось "путинское крыло" . Бывший представитель Республиканской партии Лиз Чейни предостерег от "путинского крыла" Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть главного оппозиционера Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.