Атака на Польшу стала последней каплей терпения: какое решение хочет принять Конгресс США
Атака на Польшу стала последней каплей терпения: какое решение хочет принять Конгресс США

Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

11 сентября 2025, 07:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Конгресс США внесли законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", чтобы добиться прекращения торговли с Россией. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в соцсети Х сделал конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон.

Атака на Польшу стала последней каплей терпения: какое решение хочет принять Конгресс США

Конгресс США. Фото: из открытых источников

"После нападения на Польшу я с благодарностью вношу этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России, прекращающей любую торговлю с этой террористической диктатурой", — отметил конгрессмен.

При этом он высказался относительно предыдущих властей и назвал ошибочной "перезагрузку" отношений с РФ. Он отметил, что это подтолкнуло главу Кремля Владимира Путина к оккупации Крыма.

"Президенты Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной "перезагрузки" отношений с Россией, которая подтолкнула военного преступника Путина к оккупации Крыма", — пишет Уилсон.

Также он считает, что президент США Дональд Трамп исправит ситуацию.

Стоит напомнить, что поправка Джексона-Вэника – это закон США, который был принят в 1974 году.

Он запрещал нормальную торговлю со странами с "плохой экономикой" (нерыночной) в том случае, если эти страны не выпускали людей за границу (например, евреев из СССР). То есть, по факту, это был способ добавить на Советский союз.

После распада СССР формально закон продолжал действовать для России. Однако президенты США каждый год его "замораживали".

Уже в 2012 году его окончательно отменили и вместо него приняли акт Магнитовского (санкции против конкретных чиновников РФ).

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп прокомментировал вторжение БПЛА в воздушное пространство Польши дронами в ночь на 10 сентября.

"Что с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Что ж, началось!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.




Источник: https://x.com/RepJoeWilson/status/1965824172816248852
