Авиакатастрофа на Аляске: никто не выжил

Авиакатастрофа на Аляске, фото USA Today

В четверг, 5 августа, на Аляске, недалеко от Кетчикана, произошла трагедия. Об этом сообщает AP News со ссылкой на сайт береговой охраны США.

На место крушения самолета прибыли сотрудники береговой охраны, лесной службы США, добровольческий спасательный отряд Кетчикан и вертолет MH-60 Jayhawk. Около 14:37 были обнаружены обломки самолета в воде. На воду спустили двух пловцов-спасателей, которые подтвердили, что живых в самолете нет.

Известно, что на борту самолета юго-восточной авиации было пять пассажиров и пилот. Смотровой самолет разбился в районе национального памятника "Туманные фьорды". В тот день был туман, мелкий дождь и сильные порывы ветра. Видимость составляла 3,22 километра, а скорость ветра — 12,87 километров в час.

Личности погибших установили. Известно, что туристы

с круизного корабля Holland America Line Nieuw Amsterdam решили арендовать плавучий самолет и полюбоваться ледниками и медведями Аляски.



Экскурсии в "Туманных фьордах" довольно популярны среди иностранных и отечественных туристов. Туроператоры обещают прекрасные виды с заснеженными вершинами и пустынными озерами, где можно встретить медведей. Кетчикан — популярная остановка для круизных судов, посещающих Аляску. Из порта их пассажиры могут осуществить различные экскурсии. Именно на одну из таких экскурсий записались и погибшие. Однако по неизвестным причинам их самолет разбился.

Национальный совет по безопасности транспорта уже направил экипаж для расследования катастрофы, он прибудет на место трагедии в пятницу, 6 августа.



Известно, что два года назад на Аляске уже была авиакатастрофа. Тогда столкнулись в воздухе два смотровых самолета. В результате погибло шесть из 16 человек.

Как писал портал "Комментарии", в Швейцарии из-за непогоды самолет упал в Боденское озеро.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!