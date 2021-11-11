Авто будет контролировать поведение водителя за рулем: в США приняли новый законопроект

В США обновят законодательство о технологиях в авто, фото из открытых источников

В США производители автомобилей обяжут установить новое оборудование в авто для уменьшения риска аварий и для того, чтобы нетрезвый водитель не смог управлять автомобилем. В ближайшее время законопроект об изменениях в законодательство подпишет президент Джо Байден. Об этом сообщает The New York Times.

В новых автомобилях с 2026 года будут установлены так называемые системы мониторинга водителей. Первоначально Департамент транспорта должен оценить лучшие формы технологии для установки в миллионах транспортных средств.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, за первое полугодие 2021 года в результате ДТП погибли около 20 160 человек. Этот показатель самый высокий за весь период с 2006 года. Среди причин аварий – превышение скорости, нарушение правил вождения авто, неиспользование ремней безопасности. Ежегодно на дорогах гибнут около 10 тысяч человек.

В настоящее время некоторые осужденные за вождение в пьяном виде водители вынуждены использовать алкотестеры, подключенные к компьютерной системе авто. Если уровень алкоголя в крови слишком высок, то транспортное средство не заводится.

Однако в законодательстве не прописана какая именно технология должна быть, однако указано, что она должна пассивно отслеживать работу водителя транспортного средства, чтобы точно определить трезвый ли водитель.

По словам аналитика по мобильности Guidehouse Insights Сэма Абуэлсамида, эффективной системой предотвращения вождения в нетрезвом состоянии могут стать инфракрасные камеры, которые будут контролировать поведение водителя. Такая технология уже используется General Motors, BMW и Nissan.

Камеры проверяют наблюдает ли водитель за дорогой, выявляют признаки сонливости, потери сознания или других нарушений поведения водителя за рулем. Если будут обнаружены нарушения, то автомобиль включает аварийку и замедляет движение. По его мнению, алкотестеры – это не практическое решение.

В законопроекте прописано, что производители авто должны устанавливать системы для напоминания о том, что на задних сиденьях остался ребенок. По данным Kidsandcars.org, с 1990 года около 1000 детей умерли от теплового удара в автомобиле, в 2018 году количество погибших детей за один год составило 54.

Конгресс также поручил Национальной администрации безопасности дорожного движения обновить стандарты безопасности. Автопроизводители должны будут добавить в техническое оснащение функцию автоматического экстренного торможения.

В общей сложности на программы безопасности дорожного движения выделено около 17 миллиардов долларов, что является наибольшей суммой такого финансирования за последние десятилетия, по данным Eno Center for Transportation.

Как сообщал портал "Комментарии", один из автомобильных брендов признали самым неэкологичным.

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