Балтия дала жесткий сигнал Трампу: какое заявление США вывело из себя европейцев

Представители стран Балтии выступили с серией скоординированных заявлений в поддержку Дании и Гренландии на фоне новых высказываний президента США Дональда Трампа о необходимости американского контроля над островом. Балтийские политики подчеркнули: любые решения, касающиеся Гренландии, могут приниматься исключительно Копенгагеном и самими гренландцами.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в соцсети Х отметил, что Дания остается сильным демократическим государством и надежным союзником по НАТО, а Гренландия является ее неотъемлемой частью. При этом он признал законные интересы США в сфере безопасности, подчеркнув, что такие вопросы должны решаться через прямой диалог между союзниками и в рамках механизмов коллективной обороны, а не односторонних заявлений.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сделала акцент на принципах международного права. По ее словам, уважение суверенитета и территориальной целостности государств является фундаментом глобальной стабильности, а все спорные вопросы должны решаться исключительно путем переговоров. Она подчеркнула, что Дания и Гренландия сами определяют свою политику и будущее.

Аналогичную позицию выразили премьер-министр Эстонии Кристен Михал и глава МИД Маргус Тсахкна. Они заявили, что ни одно решение относительно Гренландии не может быть принято без согласия как самой Гренландии, так и Дании. Эстонские лидеры также подчеркнули полную солидарность с нордично-балтийскими партнерами.

К этой позиции присоединилась и Литва. Глава литовской дипломатии Кястутис Будрис напомнил, что Гренландия является частью Дании – сильной демократии и надежного члена НАТО. По его словам, все обсуждения вокруг острова касаются трансатлантической безопасности, однако любые решения могут приниматься только в Копенгагене и Нууке, а не за их пределами.

