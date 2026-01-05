logo_ukra

Світ США Балтія дала жорсткий сигнал Трампу: яка заява США вивела із себе європейців
Балтія дала жорсткий сигнал Трампу: яка заява США вивела із себе європейців

Лідери Латвії, Естонії та Литви виступили єдиним фронтом після заяв США щодо контролю над островом

5 січня 2026, 11:40
Кравцев Сергей

Представники країн Балтії виступили із серією скоординованих заяв на підтримку Данії та Гренландії на тлі нових висловлювань президента США Дональда Трампа щодо необхідності американського контролю над островом. Балтійські політики наголосили: будь-які рішення щодо Гренландії можуть прийматися виключно Копенгагеном і самими гренландцями.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у соцмережі Х зазначив, що Данія залишається сильною демократичною державою та надійним союзником у НАТО, а Гренландія є її невід'ємною частиною. При цьому він визнав законні інтереси США у сфері безпеки, наголосивши, що такі питання мають вирішуватись через прямий діалог між союзниками та в рамках механізмів колективної оборони, а не односторонніх заяв.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на принципах міжнародного права. За її словами, повага до суверенітету та територіальної цілісності держав є фундаментом глобальної стабільності, а всі спірні питання мають вирішуватися виключно шляхом переговорів. Вона наголосила, що Данія та Гренландія самі визначають свою політику та майбутнє.

Аналогічну позицію висловили прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал та глава МЗС Маргус Тсахкна. Вони заявили, що жодне рішення щодо Гренландії не може бути ухвалене без згоди як самої Гренландії, так і Данії. Естонські лідери також наголосили на повній солідарності з нордично-балтійськими партнерами.

До цієї позиції приєдналася й Литва. Глава литовської дипломатії Кястутіс Будріс нагадав, що Гренландія є частиною Данії – сильної демократії та надійного члена НАТО. За його словами, всі обговорення навколо острова стосуються трансатлантичної безпеки, проте будь-які рішення можуть ухвалюватися тільки в Копенгагені та Нууку, а не за їх межами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп натякає на вторгнення до Гренландії: чим погрожувала Данія.




