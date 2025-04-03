Банкир рассказал, почему Трамп ввел пошлины на два острова, населенные исключительно пингвинами

Среди всех нюансов относительно введения новых пошлин Дональдом Трампом больше всего удивило их введение против двух островов, населенных исключительно пингвинами. На уровне 10%. С одной стороны хорошо, что Дональд Трамп считает пингвинов своими друзьями. С другой стороны, даже эти пингвины, по мнению Трампа, вели нечестную торговлю с США. Такое мнение у себя в Facebook высказал банкир, блоггер Сергей Фурса.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это все, что нужно знать о фундаментальной базе для тарифных расчетов, которые положили начало крупнейшей в мире торговой войне и, скорее всего, приведут к рецессии и мировому финансовому кризису. День увольнения Америки состоялся. День освобождения от здравого смысла. И это произошло чуть раньше, чем 2 апреля", – отметил банкир.

По его мнению, теперь американцам предстоит 4 года освобождения от лишних денег. Потому что за удовольствие иметь президента Трампа нужно платить. А это, как известно, уникальное, прекрасное и самое большое удовольствие в мире.

"К сожалению, выбирали Трампа только американцы, а платить придется всем. Разве что пингвины не почувствуют…", – констатировал Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы для 260 стран и территорий. В список также попали незаселенные острова Герд и Макдональд, расположенные вблизи Антарктиды. Эти острова последний раз люди посещали 10 лет назад и на них обитают пингвины, тюлени и морские птицы.

Дональд Трамп представил список из 260 стран и территорий, где тариф на 10% пошлин введен против принадлежащих Австралии безлюдных островов Герд и Макдональд как отдельные внешние территории. Как объясняет председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг США связан с возможными попытками Австралии обойти новые пошлины Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кабмине ответили, что уже делает Украина после введения новых пошлин США.



