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Банкир рассказал, почему Трамп ввел пошлины на два острова, населенные исключительно пингвинами

Сергей Фурса считает, что выбирали Трампа только американцы, а платить придется всем

сегодня, 12:33
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Кравцев Сергей

Среди всех нюансов относительно введения новых пошлин Дональдом Трампом больше всего удивило их введение против двух островов, населенных исключительно пингвинами. На уровне 10%. С одной стороны хорошо, что Дональд Трамп считает пингвинов своими друзьями. С другой стороны, даже эти пингвины, по мнению Трампа, вели нечестную торговлю с США. Такое мнение у себя в Facebook высказал банкир, блоггер Сергей Фурса.

Банкир рассказал, почему Трамп ввел пошлины на два острова, населенные исключительно пингвинами

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это все, что нужно знать о фундаментальной базе для тарифных расчетов, которые положили начало крупнейшей в мире торговой войне и, скорее всего, приведут к рецессии и мировому финансовому кризису. День увольнения Америки состоялся. День освобождения от здравого смысла. И это произошло чуть раньше, чем 2 апреля", – отметил банкир.

По его мнению, теперь американцам предстоит 4 года освобождения от лишних денег. Потому что за удовольствие иметь президента Трампа нужно платить. А это, как известно, уникальное, прекрасное и самое большое удовольствие в мире.

"К сожалению, выбирали Трампа только американцы, а платить придется всем. Разве что пингвины не почувствуют…", – констатировал Сергей Фурса.

Читайте на портале "Комментарии" — 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы для 260 стран и территорий. В список также попали незаселенные острова Герд и Макдональд, расположенные вблизи Антарктиды. Эти острова последний раз люди посещали 10 лет назад и на них обитают пингвины, тюлени и морские птицы.

Дональд Трамп представил список из 260 стран и территорий, где тариф на 10% пошлин введен против принадлежащих Австралии безлюдных островов Герд и Макдональд как отдельные внешние территории. Как объясняет председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, такой шаг США связан с возможными попытками Австралии обойти новые пошлины Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кабмине ответили, что уже делает Украина после введения новых пошлин США.




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