Барак Обама читает рэп на митинге: какое важное заявление он сделал



















На предвыборном митинге в Детройте, бывший президент США Барак Обама и известный рэпер Эминем публично выразили свою поддержку Камали Харрис, баллотирующейся на пост президента от Демократической партии. Событие привлекло внимание многочисленных избирателей благодаря неожиданной коллаборации двух знаковых фигур.

Барак Обама и Эминем поддержали Камалу Харрис

На митинге одним из приглашенных гостей был рэпер Эминем, вышедший на сцену с призывом поддержать Харрис. Артист подчеркнул, что считает ее кандидатом, способным отстаивать свободу слова и мнения в стране. Эминем завершил свое выступление словами в поддержку политики Харрис и пригласил на сцену Обаму.

Бывший президент появился под известную песню Эминема Lose Yourself , вызвавшую громкие овации. Обама, шутя, процитировал несколько строк с трека, в частности отметил, что его "ладони потеют", и этим рассмешил присутствующих. Далее он подчеркнул важность выборов и выразил свою критику в адрес республиканца Дональда Трампа.

Во время своей речи Обама напомнил о недавнем концерте Трампа, где тот в течение 40 минут избегал вопросов избирателей и просто шатался под музыку. Бывший президент сравнил такое поведение со "странным поведением дедушки", отмечая, что Трамп хочет "бесконтрольной власти". Обама подытожил: "Америка готова пролистать эту страницу".





Читайте также на портале "Комментарии" - Билл Гейтс, основатель Microsoft, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов в поддержку президентской кампании Камалы Харрис. Это стало большим шагом, поскольку раньше Гейтс избегал участия в политических кампаниях.