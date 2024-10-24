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Барак Обама читает рэп на митинге: какое важное заявление он сделал

Барак Обама и Эминем сделали заявление: поддержали Камалу Харрис на выборах президента США

сегодня, 17:42
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Черновалова Кристина








На предвыборном митинге в Детройте, бывший президент США Барак Обама и известный рэпер Эминем публично выразили свою поддержку Камали Харрис, баллотирующейся на пост президента от Демократической партии. Событие привлекло внимание многочисленных избирателей благодаря неожиданной коллаборации двух знаковых фигур.

Барак Обама читает рэп на митинге: какое важное заявление он сделал

Барак Обама и Эминем поддержали Камалу Харрис

На митинге одним из приглашенных гостей был рэпер Эминем, вышедший на сцену с призывом поддержать Харрис. Артист подчеркнул, что считает ее кандидатом, способным отстаивать свободу слова и мнения в стране. Эминем завершил свое выступление словами в поддержку политики Харрис и пригласил на сцену Обаму.

Бывший президент появился под известную песню Эминема Lose Yourself , вызвавшую громкие овации. Обама, шутя, процитировал несколько строк с трека, в частности отметил, что его "ладони потеют", и этим рассмешил присутствующих. Далее он подчеркнул важность выборов и выразил свою критику в адрес республиканца Дональда Трампа.

Во время своей речи Обама напомнил о недавнем концерте Трампа, где тот в течение 40 минут избегал вопросов избирателей и просто шатался под музыку. Бывший президент сравнил такое поведение со "странным поведением дедушки", отмечая, что Трамп хочет "бесконтрольной власти". Обама подытожил: "Америка готова пролистать эту страницу".


Читайте также на портале "Комментарии" - Билл Гейтс, основатель Microsoft, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов в поддержку президентской кампании Камалы Харрис. Это стало большим шагом, поскольку раньше Гейтс избегал участия в политических кампаниях.



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