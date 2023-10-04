Байден анонсировал "великую речь" по Украине: о чем будет говорить президент США

Американский президент Джо Байден сообщил о своем выступлении по поддержке Украины. Об этом политик рассказал на брифинге 4 октября, сообщает CNN.

Джо Байден (фото из открытых источников)

Кроме этого президент США прокомментировал отставку спикера Палаты представителей США Пола Маккарти и позицию многих республиканцев, которые против того, чтобы выделять средства на помощь Украине.

"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что они поддерживают финансирование Украины", – заявил Джо Байден.

Также Байден заявил, что поддерживать Украину – в интересах США и союзников. Глава Белого дома анонсировал, что вскоре выступит с "большой речью по этому вопросу".

Пока неизвестно больше подробностей относительно запланированного выступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в отставку отправили спикера Палаты представителей США Маккарти, критиковавшего помощь Украине. Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка была инициирована из-за договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США. За такое решение по Маккарте проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Стоит отметить, что это первый случай в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Словно по команде за это решение проголосовали демократы, отдав все голоса, хотя еще накануне голосования в американских СМИ было много предположений о том, не попытаются ли представители команды Байдена в последний момент передумать, не проголосовав, как раньше договаривались, что могло бы дать шанс Маккарте избежать отставки.

