logo

BTC/USD

27695.81

ETH/USD

1643.96

LTC/USD

64.24

USD/UAH

37.85

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден анонсировал "великую речь" по Украине: о чем будет говорить президент США
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден анонсировал "великую речь" по Украине: о чем будет говорить президент США

Байден заявил, что продолжать поддерживать Украину – в интересах американцев и союзников.

4 октября 2023, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Американский президент Джо Байден сообщил о своем выступлении по поддержке Украины. Об этом политик рассказал на брифинге 4 октября, сообщает CNN.

Байден анонсировал "великую речь" по Украине: о чем будет говорить президент США

Джо Байден (фото из открытых источников)

Кроме этого президент США прокомментировал отставку спикера Палаты представителей США Пола Маккарти и позицию многих республиканцев, которые против того, чтобы выделять средства на помощь Украине.


"Меня это волнует, но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что они поддерживают финансирование Украины", – заявил Джо Байден.

Также Байден заявил, что поддерживать Украину – в интересах США и союзников. Глава Белого дома анонсировал, что вскоре выступит с "большой речью по этому вопросу".

Пока неизвестно больше подробностей относительно запланированного выступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в отставку отправили спикера Палаты представителей США Маккарти, критиковавшего помощь Украине. Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка была инициирована из-за договоренностей с Белым домом для недопущения "шатдауна" в США. За такое решение по Маккарте проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили – 210. Стоит отметить, что это первый случай в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Словно по команде за это решение проголосовали демократы, отдав все голоса, хотя еще накануне голосования в американских СМИ было много предположений о том, не попытаются ли представители команды Байдена в последний момент передумать, не проголосовав, как раньше договаривались, что могло бы дать шанс Маккарте избежать отставки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!