Байден дал обещание Зеленскому

Президент США Джо Байден во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал и дальше поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент США подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.

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"Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал", — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, США публично объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Эту информацию лично подтвердил глава Белого дома Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.

Читайте также на портале "Комментарии" — завершилось 15-е заседание формата "Рамштайн". По его итогам глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах. А новый министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги встречи, выделил пять приоритетных для нас пунктов: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Он также отметил, что была создана Capabilities Coalition (Коалиция способностей), а партнеры подтвердили обязательства по поддержке Украины. Какие выводы можно сделать после Рамштайна-15? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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