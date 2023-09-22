logo

BTC/USD

26616.85

ETH/USD

1591.69

LTC/USD

64.64

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Байден дал обещание Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден дал обещание Зеленскому

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину

сегодня, 07:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден во время встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским в Вашингтоне пообещал и дальше поддерживать Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Байден дал обещание Зеленскому

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Президент США подчеркнул, что украинский народ продемонстрировал огромную храбрость, вдохновившую мир.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Вместе с нашими партнерами и нашими союзниками американский народ намерен позаботиться о том, чтобы мы сделали все возможное, чтобы мир вас поддерживал", — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, США публично объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов. Эту информацию лично подтвердил глава Белого дома Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен.                                           

Читайте также на портале "Комментарии" — завершилось 15-е заседание формата "Рамштайн". По его итогам глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах. А новый министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги встречи, выделил пять приоритетных для нас пунктов: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника. Он также отметил, что была создана Capabilities Coalition (Коалиция способностей), а партнеры подтвердили обязательства по поддержке Украины. Какие выводы можно сделать после Рамштайна-15? Что могло остаться за кулисами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – первые итоги визита Зеленского в США – на что стоит обратить внимание.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-21/zelenskiy-seeks-aid-from-washington-gripped-by-republican-tumult
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!